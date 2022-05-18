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中職／明星賽票選開跑 黃忠義盼再現波浪舞

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明星賽票選從今天下午2時正式起跑，每天可使用Google、FB、Yahoo帳號各投二次。 圖／中職提供
中職明星賽票選從今天下午2時正式起跑，每天可使用Google、FB、Yahoo帳號各投二次。 圖／中職提供

中華職棒明星對抗賽票選今天起跑，宣告記者會上退役球星黃忠義呼籲球迷多多參與，讓台中洲際棒球場出現滿場盛況，期待2003年明星賽波浪舞再現。

今年中職明星賽暌違2年再現，也延續2019年採取國家隊對抗明星隊形式，記者會邀請中職退役球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義、馮勝賢，以及中信兄弟二軍投手教練王建民一起共襄盛舉，回憶過往參加明星賽難忘回憶。

「東哥」黃忠義對2003年明星賽最難忘，當年波浪舞在台中球場創下25圈半的記錄，「那年應該是有史以來最經典的波浪舞，繞了20幾圈，心思都不在比賽上了，是在看精采的波浪舞。」

今年明星賽相隔兩年回歸，黃忠義也說：「球迷千萬不能錯過，希望能有滿場觀眾一起創造新的回憶，讓球員去欣賞台灣球迷有多團結。」

今年明星賽組隊方式，由國家隊總教練林岳平在票選球員中挑選中華隊成員，除中華隊成員外，各位置人氣最高選手即為明星隊先發球員，由林威助領軍。

中職明星賽票選從今天下午2時正式起跑，每天可使用Google、FB、Yahoo帳號各投二次；通訊投票則是下周三開始，加權5倍；雜誌選票則在6月3日上架的職棒雜誌483期(6月號)隨書附贈，加權8倍，三個管道的票選截止日都是到6月22日，以上經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行投票，專業人員票選分數占比40%。

全壘打大賽參賽資格為2021年聯盟全壘打排行榜前10名選手，及2022年截至5月8日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷之選手，一共有20名球員具全壘打大賽明星票選資格，並採用全網路票選，總得票數前八名選手入選參加明星賽全壘打大賽。

明星賽 中職

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