聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／江坤宇、林靖凱組國家隊二游 蔡其昌也敲碗
今年中華職棒明星賽將在7月30、31日於台中洲際棒球場開打，採國家隊對抗明星隊形式，會長蔡其昌點出，國家隊可能是明年經典賽雛形，他以球迷角度來看，「很期待看到江坤宇、林靖凱組成的二游。」
中職今天舉辦2022年明星對抗賽宣告記者會，公布主視覺、票價以及組隊方式，其中國家隊將由統一獅隊總教練林岳平執掌兵符，明星隊則是去年總冠軍中信兄弟隊的總教練林威助擔任教頭，今天下午2時開放明星隊球員票選。
蔡其昌表示，今年台日交流賽因疫情暫緩，聯盟當時已決定由林岳平帶隊，「他已經準備好了嘛，就交給他。」
蔡其昌也透露，今年名單會由餅總全數重選，不限於原本台日賽的陣容，「相信人選會有些微調，可能是明年經典賽雛形。」也由於經典賽總教練人選尚未出爐，蔡其昌說：「到時一定會有不同，但相信應該會有個7、8成相似。」
作為資深球迷，蔡其昌表示，明星賽比較不會關注輸贏，重點是熱鬧，但他認為今年是在熱鬧、跟看門道中有個平衡，明星隊是讓球迷欣賞個人表現，國家隊的形式則讓老球迷期待。
國家隊的看點為何？蔡其昌舉例，他自己就很期待看到在例行賽分屬中信兄弟隊的江坤宇、統一獅隊的林靖凱同隊，「這樣的二游防線會是什麼樣子，我想是老球迷的一個哏。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言