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中職／國家隊vs.明星隊 明星賽餅總尬助總
暌違2年，中華職棒明星賽將於7月30、31日在台中洲際棒球場開打，組隊方式改採國家隊對決明星隊方式，讓去年因疫情缺席的中華隊球員有機會披上戰袍，會長蔡其昌表示：「讓你一次看個夠。」
因為疫情關係，中職過去2年都未舉辦明星賽，今年重新舉辦，蔡其昌表示，因為防疫政策調整，加上疫苗接種率提升，已經不再走「清零」路線，因此會如期舉辦，「但也要呼籲球迷，大家也要做好相關防疫。」
今年中職呈現5隊局面，難走平均對抗路線，蔡其昌也宣布，今年明星賽組隊改走國家隊對抗明星隊，「去年奧運資格賽受到疫情影響，沒能出國比賽，球員衣服、總教練跟球員名單都確定了，很可惜，這次跟各隊明星一起比賽，相信很有看頭。」
今天的中職明星賽宣告記者會上也公布，這次票選明星隊由去年中職總冠軍、中信兄弟總教練林威助領軍，而國家隊則是原本2022年台日交流賽總教練林岳平率領。
記者會找來退役球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義、馮勝賢、中信兄弟二軍投手教練王建民一起造勢，蔡其昌表示，自己從小時候看林仲秋、羅敏卿開轟，到黃忠義時已經開始工作，而馮勝賢年紀比自己小，是一路關注，王建民更不講，台灣人就算不懂棒且也認識他。
蔡其昌表示：「棒球影響台灣社會層面廣泛，從這些明星球員，就可以看出棒球對台灣社會的影響。」蔡其昌也呼籲球迷朋友不要錯過機會，「買票進場就支持棒球，讓我們一起擠爆台中洲際球場。」
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