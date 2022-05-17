中職／悍將辦到了！9局灌5分逆轉龍隊 打27戰終贏遍4隊

陳真讓富邦悍將隊美夢成真，今天兩支關鍵安打，成為悍將終止6連敗的最大功臣，9局上一波5分攻勢逆轉戰局，終場以7：3獲勝，本季首度擊敗味全龍隊；悍將打到本季第27場比賽，終於把其他4隊都贏過一輪了，目前戰績5勝22敗。

悍將深陷貧打之苦，本周互換一、二軍打擊教練，異動後首戰打出驚奇戰役，陳真的本季一軍首打席先在2局上敲出兩分砲，9局的奇蹟逆轉他也有功。

悍將帶著2：3落後進入第9局，龍隊推出伍鐸關門，一壘手劉基鴻接球失誤後，引爆一連串危機，張進德先敲追平二壘打，陳真補上超前安打，悍將在這局打了9人次，以4安打灌進5分大局。

龍隊洋投鋼龍以107球先發8局被敲5安打、失2分，本季第3勝不翼而飛；悍將的威迪茲則是逃過敗投，此役先發8局被敲5安打、3保送，失3分（責失2分）。

悍將本季對戰龍隊前4場全敗，終於在第5度過招扳回一城，加上今年對中信兄弟隊的2勝，對統一獅、樂天桃猿隊各1勝，今天再補上對龍隊的勝場，終於贏遍4隊。