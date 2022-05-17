快訊

財神爺降臨！大樂透2.8億頭獎開出 獎落台北市「一人獨得」

「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猛獅強韌生命力 羅昂8局燃燒115球終止猿隊7連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
獅隊羅昂115球熱投8局，被敲11安打力守在僅失1分，送出8K。記者劉學聖／攝影
獅隊羅昂115球熱投8局，被敲11安打力守在僅失1分，送出8K。記者劉學聖／攝影

統一獅隊遭遇疫情重挫戰力，連總教練林岳平都因確診必須缺戰，但獅隊打出強韌生命力，今天在洋投羅昂8局失1分熱血燃燒，加上邱智呈3安打帶動的攻勢，終場以3：1終止樂天桃猿隊的7連勝。

猿隊由黃子鵬先發，前5局虎虎生風，首局讓第1棒邱智呈敲出內野安打，隨後在壘間抓下出局數，接下來讓獅隊打者15上15下，直到第6局、1出局後，才因林祖傑的安打再度出現上壘者，危機也跟著浮現，接續林靖凱觸身球、邱智呈敲安，獅隊攻占滿壘之際啟用胡金龍代打，以高飛犧牲打為獅隊首開紀錄。

黃子鵬在第7局仍是危機四伏，林子豪保送、郭阜林安打，無人出局就攻占一、三壘，潘傑楷這一棒卻形成雙殺，猿隊在本壘抓下關鍵出局數。

黃子鵬最終以先發7局失1分收工，連6場繳出優質先發，猿隊換投後未撐住戰局，王躍霖把關的第8局，連飆2K後，卻被林靖凱、邱智呈、李丞齡連續3安狙擊，李丞齡一棒掃回2分打點。

羅昂以115球熱投8局，被敲11安打力守在僅失1分，送出8K，本季第4勝進袋，與中信兄弟隊象魔力並列勝投榜領先。

黃子鵬 林靖凱 林岳平 林祖傑 林子豪 郭阜林 潘傑楷 王躍霖 統一獅 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／二游出包！悍將先得分沒用 寫開季25場最慘戰績

影／中職 黃子鵬先發8局零失分 助樂天3：0擊敗富邦

圖輯／中職黃子鵬對決郭俊麟 5局樂天2分領先富邦

中職／統一獅傷兵滿營 戰績沒垮還有不少意外驚喜

相關新聞

中職／悍將辦到了！9局灌5分逆轉龍隊 打27戰終贏遍4隊

陳真讓富邦悍將隊美夢成真，今天兩支關鍵安打，成為悍將終止6連敗的最大功臣，9局上一波5分攻勢逆轉戰局，終場以7：3獲勝，...

中職／林岳平自主隔離後確診 獅隊兵符暫交高志綱

中華職棒疫情一波接一波，今天再出現確診案例，且是首度證實總教練確診。統一獅隊今天賽前公布，總教練林岳平確診新冠肺炎，陳鏞...

中職／猛獅強韌生命力 羅昂8局燃燒115球終止猿隊7連勝

統一獅隊遭遇疫情重挫戰力，連總教練林岳平都因確診必須缺戰，但獅隊打出強韌生命力，今天在洋投羅昂8局失1分熱血燃燒，加上邱...

中職／挑軟柿子？ 龍隊新秀曹祐齊一軍初登場對悍將先發

中職味全龍隊先前受到疫情影響停賽，復賽前新註冊5名球員，包括去年選秀2輪選進的投手曹祐齊，球團對他有高度期待，明天生涯一...

中職／猿隊二軍再傳快篩陽性案例 新增2球員、1教練

樂天桃猿隊二軍今天新增快篩陽性案例，球團表示1位教練及2位球員有身體不適，快篩結果呈現陽性，目前已安排進行PCR檢測。

中職／新竹市立棒球場將強勢回歸 7月迎味全龍主場首戰

新竹市立棒球場近年展開原地重建工程，市府今天指出，工程進入最後裝修階段，預計7月辦理味全龍主場首戰。棒球場翻新有3個「全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。