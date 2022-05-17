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中職／猛獅強韌生命力 羅昂8局燃燒115球終止猿隊7連勝
統一獅隊遭遇疫情重挫戰力，連總教練林岳平都因確診必須缺戰，但獅隊打出強韌生命力，今天在洋投羅昂8局失1分熱血燃燒，加上邱智呈3安打帶動的攻勢，終場以3：1終止樂天桃猿隊的7連勝。
猿隊由黃子鵬先發，前5局虎虎生風，首局讓第1棒邱智呈敲出內野安打，隨後在壘間抓下出局數，接下來讓獅隊打者15上15下，直到第6局、1出局後，才因林祖傑的安打再度出現上壘者，危機也跟著浮現，接續林靖凱觸身球、邱智呈敲安，獅隊攻占滿壘之際啟用胡金龍代打，以高飛犧牲打為獅隊首開紀錄。
黃子鵬在第7局仍是危機四伏，林子豪保送、郭阜林安打，無人出局就攻占一、三壘，潘傑楷這一棒卻形成雙殺，猿隊在本壘抓下關鍵出局數。
黃子鵬最終以先發7局失1分收工，連6場繳出優質先發，猿隊換投後未撐住戰局，王躍霖把關的第8局，連飆2K後，卻被林靖凱、邱智呈、李丞齡連續3安狙擊，李丞齡一棒掃回2分打點。
羅昂以115球熱投8局，被敲11安打力守在僅失1分，送出8K，本季第4勝進袋，與中信兄弟隊象魔力並列勝投榜領先。
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