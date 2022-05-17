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中職／林岳平自主隔離後確診 獅隊兵符暫交高志綱
中華職棒疫情一波接一波，今天再出現確診案例，且是首度證實總教練確診。統一獅隊今天賽前公布，總教練林岳平確診新冠肺炎，陳鏞基、施冠宇則是快篩陽性，等待PCR檢測結果。
獅隊首例PCR確診為11日的投手王鏡銘，接著14日外野手羅暐捷，隔天再新增捕手林岱安、投手陳韻文、劉軒荅、劉予承、江承峰，以主力牛棚居多，而餅總因常與投手接觸，在領隊蘇泰安的建議下先行自主隔離。
原本按照獅隊的期望，餅總完成3天隔離，若無問題，今天在台南球場與樂天桃猿隊一戰即可重返賽場領軍，但昨天快篩呈現陽性、今天PCR確診，只能繼續缺席，獅隊接下來將由首席教練高志綱繼續代掌兵符。
獅隊今天賽前全隊進行快篩，新增陳鏞基、施冠宇快篩陽性，已先進行隔離，安排進行PCR檢測，確認後續結果。
獅隊聲明如下：
上週六，獅隊上週出現幾位選手陽性確診，球隊當下即針對總教練林岳平列為密切接觸者，主動進行自主隔離，自主隔離三天，每天均進行例行快篩檢驗，昨晚林岳平快篩呈現陽性，球團立即安排PCR檢測，今日PCR檢測報告呈現陽性確診，球團也依防疫相關規定進行隔離，並關心瞭解總教練林岳平身體並無大礙，感謝各界關心。目前總教練一職由首席教練高志綱暫代，而上週日牛棚教練羅錦龍快篩陽性，經PCR檢測確認呈現陽性，目前也持續進行隔離中。
今日賽前球隊針對選手進行全面快篩作業，新增陳鏞基、施冠宇快篩陽性，目前也正常程序安排進行PCR檢測，確認後續狀況，目前快篩陽性者已自主管理，靜待PCR結果出爐。
今日上午球團為提供教練、選手及球迷安全無慮的環境，針對台南棒球場場內、場外持續進行清消作業。球團也密切關注教練、選手身體狀況，並提醒選手落實勤消毒、戴口罩，做好自身防疫，避免疫情擴大感染。
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