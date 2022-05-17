中職／林岳平自主隔離後確診 獅隊兵符暫交高志綱

中華職棒疫情一波接一波，今天再出現確診案例，且是首度證實總教練確診。統一獅隊今天賽前公布，總教練林岳平確診新冠肺炎，陳鏞基、施冠宇則是快篩陽性，等待PCR檢測結果。

獅隊首例PCR確診為11日的投手王鏡銘，接著14日外野手羅暐捷，隔天再新增捕手林岱安、投手陳韻文、劉軒荅、劉予承、江承峰，以主力牛棚居多，而餅總因常與投手接觸，在領隊蘇泰安的建議下先行自主隔離。

原本按照獅隊的期望，餅總完成3天隔離，若無問題，今天在台南球場與樂天桃猿隊一戰即可重返賽場領軍，但昨天快篩呈現陽性、今天PCR確診，只能繼續缺席，獅隊接下來將由首席教練高志綱繼續代掌兵符。

獅隊今天賽前全隊進行快篩，新增陳鏞基、施冠宇快篩陽性，已先進行隔離，安排進行PCR檢測，確認後續結果。

獅隊聲明如下：