中職／新竹市立棒球場將強勢回歸 7月迎味全龍主場首戰

新竹市立棒球場近年展開原地重建工程，市府今天指出，工程進入最後裝修階段，預計7月辦理味全龍主場首戰。棒球場翻新有3個「全台第一」亮點，分別為智慧化地下停車場、場內高桅桿燈均採LED智能燈具，以及首創外野牛棚，增加賽事氣氛。

新竹市立棒球場重建經費斥資12億元，市長林智堅日前到現場視察工程進度，目前已完成草皮、球場防護網、防撞墊、自動噴灌等工程，待細部家具、環場LED及外觀立招完成，環場LED全彩大螢幕為全台第3大，觀眾席、VIP室等都有不錯觀賽視野。

林智堅表示，市立棒球場落成至今46年，陪伴許多新竹人長大，但有主體結構老舊、耐震係數不足等問題；市府2019年啟動重建工程，今年將完工，為味全龍雙主場之一，迎接中華職棒下半年球季，也達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。

工務處說明，新竹市立棒球場有4大特色，分別為第一，為台灣首座棒球場規畫地下停車場，且全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥汽車格為機車格；第二，地下室頂板結構採無梁板設計，出入口處高度達220公分，停車位高度為300公分。

第三，球場設置6支高桅桿燈，全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管，依場內活動形式控管燈具開啟數量達到節能效果；第四，全國首座牛棚區設置在外野；另也設有LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗。

有「棒球場靈魂」之稱的內、外野草皮已鋪設完成，規格採用高爾夫球場常用百慕達草419草皮，養護工作需至少3次以上補植與滾、整平與補鋪砂、割草，可調整洩水坡度，增加表面逕流完整度及平整度，也測試積水，每天自動噴灌澆水3至5次，使草皮的生長狀況更佳。