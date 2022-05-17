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中職／悍將同樂會主題日登場 親子檔進場來抽Switch

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4、5日登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4、5日登場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6月4、5日登場，新莊棒球場變身親子遊樂園，活動兩天舉辦「悍你同樂樂」，親子檔入場並一起秀出悍將親子裝就能獲得抽獎券，兩天將各送出一台Nintendo Switch遊戲機一台+「Nintendo Switch 運動」遊戲片一片的遊戲組合。

主題日期間「悍你同樂樂」，只要是親子檔一同穿著富邦悍將服飾進場，出示內野票券／電子票券識別手環就可兌換抽獎券一張，兩天各送出Nintendo Switch遊戲機一台+「Nintendo Switch 運動」遊戲片一片共一組，抽獎結果將在當日7局下悍將特派員公布，親子檔以兩人為基準、不可跨組，現場更有活動攤位能體驗遊戲樂趣。

「ㄏㄐㄊㄌㄏ」進場球迷，憑內野票券或電子票券識別手環，將可獲得「PEZ貝思玩偶水果糖」一份，以及「Nintendo Switch 運動」限量團扇，亞瑟傳奇及梅林魔法師家族會員可直接至2F服務台領取。

同樂會少不了好玩的小遊戲，除了舞台限定活動之外，現場也設有「尋找小花大冒險」、「雀躍的步伐」、「大人的積木」、「色紙大變身」、「悍將動茲動」等遊戲關卡，過關即可蓋章，只要集滿3個章就能兌換悍將雙寶專屬折疊飛盤扇1份，4日為Frankie款、5日為Bonnie款，每日限量888份。

富邦悍將 棒球

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