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中職／疫情衝擊獅隊人手短缺 本周3場二軍賽事停賽
中職二軍本周賽程再追加停賽場次，統一獅隊因多名投手確診，須從二軍遞補人員，球團考量二軍人力不足，向聯盟回報狀況，經評估後確定本周3場獅隊二軍比賽停賽，本周合計5場二軍不打。
聯盟公告如下：
聯盟近期部分一軍球隊受疫情影響，必須由二軍球員遞補使一軍賽事正常進行，因此二軍例行賽受影響而停賽，聯盟昨（5/16）因考量球員於自主健康管理期間，投、捕手全程配戴口罩進行比賽對健康有所影響，亦無法達到實質成效，故將5月17日、5月19日味全隊比賽停賽。
統一隊上週受疫情影響，由二軍遞補多名投手上一軍。球團今日向聯盟回報，經詳細評估扣除傷兵以外現有二軍正規人力，無法正常進行二軍比賽。聯盟決定本週統一隊二軍賽事停賽。
連同昨日公布二軍停賽，本週聯盟二軍賽事停賽場次為：
5月17日第49場、5月18日第51場、5月19日第52場及第53場、5月21日第55場等五場二軍軍賽事停賽。相關補賽事宜，將另行公告。
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