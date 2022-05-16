中職／吉力吉撈打爆鄭凱文 龍隊驚險屠象終止3連敗

味全龍隊今天在高雄澄清湖球場迎戰中信兄弟隊，4棒吉力吉撈．鞏冠、5棒龍德力包辦5分打點，重創兄弟先發投手鄭凱文，終場以8：7獲勝，拿到本月首勝，也終止3連敗。

鄭凱文開季前4次登板都是優質先發，只拿下1勝，今天只投4.2局退場，被揮出9支安打，包括3局下吉力吉撈兩分砲，失5分全是自責分，吞下本季首敗，兄弟中斷2連勝。

兄弟面對龍隊先發投手廖任磊，1局上靠王威晨安打、許基宏高飛犧牲打攻下1分，龍隊1局下還以顏色，洪瑋漢 、陳品捷、吉力吉撈安打平比數。

吉力吉撈棒子火熱，3局下陳品捷安打後，立刻補上左外野兩分砲，本季第1支全壘打幫助龍隊取得3：1領先。

兄弟4局上靠高宇杰左外野陽春砲（本季首轟）拉近比數差距，不過鄭凱文5局下再出狀況，被林智勝安打、保送陳品捷後，又被龍德力揮出兩分打點二壘打，本季首次投不滿5局退場，龍隊5：2領先。

8局下龍隊再展攻勢，龍德力安打、張政禹獲保送，曾傳昇適時安打攻下1分，洪瑋漢追加兩分點安打，兄弟後援投手蔡齊哲只投0.2局失3分，龍隊拉大到8：2。

龍隊全場動用6名投手，廖任磊投4局失兩分退場，趙璟榮中繼兩局，被揮出1支安打、無失分，奪下生涯首勝，羅國華、陳明軒各投1局也讓兄弟掛零。

9局上游宗儒接手，只投0.1局被揮出3支安打、失3分，伍鐸登板投0.2局再失兩分，儘管龍隊險象環生，這半局送掉5分，最後仍以1分之差險勝。

【中央社台北16日電】

中職味全龍隊今天與中信兄弟交手，去年龍隊全壘打王吉力吉撈．鞏冠本季首轟終於開張，單場2安3打點、手感回溫，率隊以8比7拿勝，獲選單場MVP，龍隊中止3連敗。

中華職棒味全龍隊今天以澄清湖棒球場為主場，迎戰中信兄弟隊，兄弟1局上靠著王威晨安打、四壞保送、滾地球推進、高飛犧牲打先馳得點，龍隊1局下靠著洪瑋漢、陳品捷、吉力吉撈．鞏冠接連安打，送回追平分。

3局下龍隊陳品捷率先敲出安打，吉力吉撈．鞏冠開轟，本季首轟終於出爐，2分砲幫助球隊超前比數，兄弟4局靠著高宇杰陽春砲追回1分。

龍隊5局再起攻勢，靠著林智勝安打、四壞保送、龍德力適時二壘打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，龍隊8局靠著接連安打、失誤再多添3分保險分。

龍隊8局打完8比2領先，兄弟9局抓準龍隊投手、守備都有狀況追分，靠著單局5安、2失誤，一口氣追回5分，龍隊後援投手伍鐸及時回穩，替球隊守住1分差勝利。

龍隊先發投手廖任磊今天投4局被敲5支安打，投出1次三振、3次保送，失掉2分責失分、無關勝敗；趙璟榮登板中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，展現壓制力，拿下個人中職生涯首勝。

龍隊先發捕手吉力吉撈．鞏冠去年球季敲出11發全壘打，是龍隊去年敲出最多全壘打的球員，今天賽前本季19場比賽打完，首轟遲未開張，今天本季首轟出爐，單場2安3打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

吉力吉撈．鞏冠接受主場MVP訪問時表示，先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停賽，在房間裡還是持續運動，也會看影片針對投手做功課，但沒有特別做什麼調整，只是把球看清楚、打到想要的方向。

吉力吉撈．鞏冠也向全台的醫護人員說「大家辛苦了」，並對球迷喊話，希望大家注意安全、多洗手，都能夠健康快樂。