棒球／華南金控盃2大賽倒數 「國道一號」激勵參賽選手

華南金控盃全國少棒錦標將於5月20日至28日在台南亞太國際棒球訓練中心舉辦，華南金控盃全國青少棒錦標賽6月11日至19日在新北市三重棒球場進行，中華棒球協會、華南金控今天舉辦賽前宣傳活動，棒協副理事長趙士強致贈感謝狀給華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬，感謝華南金融集團長期支持基層棒球，也歡迎民眾到場或收看直播。

張雲鵬表示，華南金融集團從2007年起，連續16年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，除了冠名舉辦全國少棒、青少棒國手選拔賽，也長期支持國內舉辦國際賽，包括世界盃少棒、亞洲盃少棒、亞太區次青少棒、亞錦賽及洲際盃，並到全台各地舉辦基層棒球訓練營與捐助球具。

他說：「只要能夠幫助國內基層棒球發展，都會盡力去做。這麼多年下來，見到許多優秀年輕選手不斷突破，在國際體壇發光發熱，就是我們最大的動力。」

華南金融集團指出，雖然國內新冠疫情嚴峻，但在教育部體育署指導、·棒協完善規劃下，仍將照常舉辦華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽，遴選出最優秀國手參加世界盃少棒和青少棒錦標賽。今年也將贊助世界盃少棒錦標賽在台灣舉行，扮演中華小將們最堅實的後盾，也希望藉由國際賽的淬煉，幫助他們提升球技，持續強化我國國球實力。

本屆賽事宣傳口號「國道一號」，激勵參賽選手拿出最好的一面，奪下國手選拔賽第一名，全力爭取披上中華隊戰袍殊榮，成為真正的「國道一哥」。

這次少棒和青少棒都從八強賽開始直播，少棒5月25日至28日、青少棒6月16日至19日，球迷可從緯來精采台、MOD愛爾達、YAHOO！運動粉絲團、Getwin Sport YouTube、twitch收看，詳細資訊可至「一球圓一夢華南金控盃棒球錦標賽」Facebook粉絲專頁查詢。