中職／沒當落跑洋將 獅隊洋砲羅薩依約返台
統一獅隊洋砲羅薩日前告假返家，球迷擔心他一去不復返，獅隊領隊蘇泰安帶來好消息，羅薩已經搭上班機，預計今晚就會抵台，繼續在獅營散播球技、散播歡樂。
羅薩今年為獅隊出賽4場，14打數敲出5安打，包括1支全壘打、2支二壘打，打擊率3成57，堪稱本季表現最好的洋砲，卻在跑壘時拉傷左小腿，4月8日後就未再出賽。
羅薩的復原期比原先評估更久，他近期因為家中有急事、向球團請假，球團考慮他的傷情短時間內也無法為球隊助拳因此准假，並約定會在15日返台。
中職過往不乏洋將以家中有急事告假卻一去不復返的案例，羅薩是否依約返台備受球迷關注，最終得到他已上飛機的消息，抵台後將進行7天隔離，7天自主健康管理階段就可開始練球，估算最快可在5月底、6月初恢復出賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言