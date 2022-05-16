中職／沒當落跑洋將 獅隊洋砲羅薩依約返台

統一獅隊洋砲羅薩日前告假返家，球迷擔心他一去不復返，獅隊領隊蘇泰安帶來好消息，羅薩已經搭上班機，預計今晚就會抵台，繼續在獅營散播球技、散播歡樂。

羅薩今年為獅隊出賽4場，14打數敲出5安打，包括1支全壘打、2支二壘打，打擊率3成57，堪稱本季表現最好的洋砲，卻在跑壘時拉傷左小腿，4月8日後就未再出賽。

羅薩的復原期比原先評估更久，他近期因為家中有急事、向球團請假，球團考慮他的傷情短時間內也無法為球隊助拳因此准假，並約定會在15日返台。

中職過往不乏洋將以家中有急事告假卻一去不復返的案例，羅薩是否依約返台備受球迷關注，最終得到他已上飛機的消息，抵台後將進行7天隔離，7天自主健康管理階段就可開始練球，估算最快可在5月底、6月初恢復出賽。