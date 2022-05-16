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中職／悍將26戰攻57分前所未見 窘破草創期紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
悍將戰績不佳。 富邦悍將提供
悍將戰績不佳。 富邦悍將提供

富邦悍將隊戰績不振，今天進行教練團異動，一、二軍打擊教練互換，改由陳威志負責一軍打擊。悍將隊本季打了26場，攻下57分，得分效率已是史詩等級的差。

悍將隊目前以4勝22敗、勝率1成54居聯盟爐主，處於另一波6連敗泥淖中，打擊是最大罩門之一，各項數據都在聯盟吊車尾，團隊打擊率2成15、上壘率2成75、長打率2成83，都看不到其他4隊車尾燈；更慘的是，得點圈打擊率2成01以及滿壘時打擊率至今掛蛋（11打數無安打），影響得分成效不彰。

悍將隊26戰攻下57分，得分效率是中職史上前所未見；攤開前32年歷史，開季起最慢打下57分的球隊，為1990年統一獅隊在第23場比賽，接著是2004年La New熊隊、2014年中信兄弟隊、2021年味全龍隊的20場。

最快紀錄由3隊共同保持，分別是2007年誠泰Cobras隊、2016年兄弟、2020年樂天桃猿隊，都在賽季第7場就破57分。

若再擴及60分，最快紀錄依然是2016年兄弟、2020年猿隊的7場，最慢則為1990年獅隊的25場。

悍將隊搶救打擊，今天進行打擊教練異動，陳威志升任一軍打擊教練，原一軍打擊教練鍾承祐轉任二軍打擊教練，明天悍將隊將在澄清湖球場出戰龍隊，也是本季交手4場還沒贏過的球隊，悍將隊的打擊依然是萬眾矚目焦點。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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