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中職／下午戴口罩投球太難 龍隊二軍賽事再延2場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊二軍賽事再延。 味全龍臉書
味全龍隊二軍賽事再延。 味全龍臉書

味全龍隊確診球員陸續解除隔離，一軍賽事已在上周恢復進行，但二軍因人員不足延賽，本周考量仍有多位投、捕手在自主健康管理階段，下午賽事配戴口罩比賽對身心健康有礙，為了比賽品質、球員健康，17、19日的龍隊二軍比賽繼續延期辦理。

龍隊從4月27日起陸續出現確診案例，上周一軍賽事雖已恢復進行，但因為隔離人數仍多，須從二軍拉上球員支援，因此二軍賽事先暫停，本周龍隊表訂有3場二軍賽事要打，前兩戰已確定延賽。

中職聯盟公告如下：

近期受疫情影響停賽的味全龍隊，於5月11日起已正式恢復例行賽賽事，但因多位二軍球員遞補加入一軍賽事，導致味全上週二軍賽事被迫停賽。

本週起味全隊球員已陸續解除隔離，球員在自主健康管理期間雖可全程配戴口罩參與比賽，但經過球隊評估，因其中有多位投手與捕手、在下午的比賽全程配戴口罩恐將影響球員身心健康，反而無法達到比賽成效。

聯盟經考量比賽品質與球員健康，決議5月17日、5月19日兩場味全二軍賽事停賽。相關補賽事宜，將開會討論另行公告。

味全龍 中職

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