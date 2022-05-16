中職／下午戴口罩投球太難 龍隊二軍賽事再延2場

味全龍隊確診球員陸續解除隔離，一軍賽事已在上周恢復進行，但二軍因人員不足延賽，本周考量仍有多位投、捕手在自主健康管理階段，下午賽事配戴口罩比賽對身心健康有礙，為了比賽品質、球員健康，17、19日的龍隊二軍比賽繼續延期辦理。

龍隊從4月27日起陸續出現確診案例，上周一軍賽事雖已恢復進行，但因為隔離人數仍多，須從二軍拉上球員支援，因此二軍賽事先暫停，本周龍隊表訂有3場二軍賽事要打，前兩戰已確定延賽。

中職聯盟公告如下：