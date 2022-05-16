日職／新庄剛志戰術越下越好玩 火腿暌違近三年橫掃軟銀

日本火腿隊在15日的比賽中，以10比2擊敗軟體銀行鷹隊，不只拿下近期的一波四連勝，還是自2019年7月以來，再度於系列賽中橫掃軟銀。其中總教練「BIG BOSS」新庄剛志多次下達戰術，成功打亂對手守備，更是比賽勝利的關鍵。

根據日本媒體「中日スポーツ」報導，日本火腿在第二局一、三壘有人，兩出局落後一分時下達雙盜壘戰術，造成軟銀的守備大亂，使得三壘跑者水野達稀回到本壘得分，一壘跑者松本剛也進佔二壘。到了第四局，火腿再度祭出強迫取分、雙盜壘等戰術，一口氣灌進四分，徹底拉開領先的差距。

除此之外，新庄還在賽前預告近況不佳的淺間大基值得期待。結果淺間在這場比賽中三次上壘，包含兩支二壘打，還打下球隊的致勝分，好表現讓預言成功的新庄，在賽後笑得合不攏嘴。

新庄表示，球員們現在已經明顯成長，已經能夠確實執行他所下達的戰術，彼此間建立起信賴關係，讓他感到非常高興。這場比賽的好表現，讓他在場下振臂揮拳了多達80次。在球員強烈的企圖心下，球隊戰績蒸蒸日上，目前距離第五名的羅德只剩下一場勝差，有機會擺脫開幕以來的墊底慘況。