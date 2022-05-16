中職／搶救「貧打邦」 悍將宣布一、二軍打擊教練互換
富邦悍將隊搶救打擊，今天宣布陳威志轉任一軍打擊教練，原一軍打擊教練鍾承祐轉任二軍打擊教練，成為今年第一支出現教練團異動的球隊。
悍將目前以4勝22敗、勝率1成54居聯盟爐主，正處於另一波6連敗泥淖中，本季打了26場、攻下57分，場均只有2.2分，各項打擊數據都在聯盟一支獨「爛」，團隊打擊率2成15、上壘率2成75、長打率2成83，都看不到其他4隊的車尾燈。
更被詬病的是，得點圈打擊率2成01以及滿壘時打擊率至今掛蛋（11打數無安打），常常忙了半天後1分未得。
悍將得分陷入困境，也讓先發投手顯得悲情，好投吞敗已經不新鮮，本季至今只有范米特、威迪茲各拿到1場先發勝，其餘先發投手的勝投都還未開張，球團於今天針對低迷的打擊狀況進行教練團異動。
悍將發布新聞稿如下：
富邦悍將進行教練團異動，原二軍打擊教練陳威志將出任一軍打擊教練，原一軍打擊教練鍾承祐轉任二軍打擊教練，職務異動將自本週例行賽賽事生效。
陳威志教練具有多年教練資歷，2016年加入富邦悍將曾先後擔任過內、外野、打擊教練及球探等職務，今年擔任二軍打擊教練，協助年輕球員成長，期盼本次出任一軍打擊教練，能夠幫助悍將提升團隊打擊，火力全開。
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