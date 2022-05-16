中職／搶救「貧打邦」 悍將宣布一、二軍打擊教練互換

富邦悍將隊搶救打擊，今天宣布陳威志轉任一軍打擊教練，原一軍打擊教練鍾承祐轉任二軍打擊教練，成為今年第一支出現教練團異動的球隊。

悍將目前以4勝22敗、勝率1成54居聯盟爐主，正處於另一波6連敗泥淖中，本季打了26場、攻下57分，場均只有2.2分，各項打擊數據都在聯盟一支獨「爛」，團隊打擊率2成15、上壘率2成75、長打率2成83，都看不到其他4隊的車尾燈。

更被詬病的是，得點圈打擊率2成01以及滿壘時打擊率至今掛蛋（11打數無安打），常常忙了半天後1分未得。

悍將得分陷入困境，也讓先發投手顯得悲情，好投吞敗已經不新鮮，本季至今只有范米特、威迪茲各拿到1場先發勝，其餘先發投手的勝投都還未開張，球團於今天針對低迷的打擊狀況進行教練團異動。

悍將發布新聞稿如下：