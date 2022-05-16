MiLB／讓他升！李灝宇連轟4天 28戰掃29分打點稱霸聯盟

台灣「怪力男」李灝宇真的太火燙，今天繳出3安打「猛打賞」、包括一發三分砲，已是連續4天炸裂，本季打了28場已有29分打點，高居所屬的1A佛州聯盟打點王寶座。

李灝宇今年踏上旅美生涯第2季，目前效力費城人1A清水市長尾鮫隊（Clearwater Threshers），今天面對紅人1A之戰擔任先發第3棒、三壘手，5打數敲出3安打、貢獻4分打點。

李灝宇首局就敲二壘打，第4局在一、二壘有人時的打擊先建功，敲出安打、帶有1分打點，第6局再掃中右外野三分砲，直到第8局的打席才首度被解決、吞下三振。

李灝宇近4戰打擊手感嗆辣，累積16打數敲出9安打、4轟，狂掃12分打點，本季已灌進29分打點，稱霸所屬聯盟。

不僅打點稱雄，李灝宇的36支安打排在聯盟第3，打擊率3成27及長打率5成36都排聯盟第5，5轟並列第7，整體攻擊指數0.953排名第4，各項攻擊數據都是聯盟佼佼者。