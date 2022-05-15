中職／猿隊7連勝穩居榜首 去年勝投王布雷克挨3轟慘敗
樂天桃猿隊今天在台南球場砲火凶猛，重創統一獅隊洋投布雷克，不但從他的手中揮出11支安打，而且朱育賢、藍寅倫、林承飛先後開轟，終場7：2獲勝，締造本季最長7連勝紀錄，戰績19勝1和6敗穩居上半季榜首。
藍寅倫5打數4安打，攻下3分打點，都是棒打布雷克，生涯第11次至少單場4安，離個人單場最多安只差1支。
獅隊面對猿隊洋投索沙，2局下攻下兩分取得領先，但布雷克3局上出狀況，被陳晨威、藍寅倫安打扳回一城，接著陳俊秀安打，朱育賢轟出右外野3分砲，本季第2轟出爐，猿隊反以4：2超前。
布雷克4局上遭藍寅倫轟出右外野陽春砲（本季第2轟），投完前5局落後3分，不料6局上再被林承飛轟出左外野陽春砲（本季第3轟），接著郭永維、藍寅倫安打，失掉第7分。
布雷克去年以17勝拿下中職勝投王，今年前4場先發一勝難求，今天只投5.2局失7分吞敗，更是最慘的一戰，中斷主場跨季11連勝、台南球場跨季9連勝。
他曾在前年9月27日對富邦悍將隊先發2.2局退場，被揮出12支安打、失11分敗投，今天是生涯第2次單場被安打2位數，也是失分次多的一戰，被揮出3支全壘打則是3年來頭一遭。
索沙先發8局被揮出7支安打、失兩分，以優質內容奪下本季第2勝，獲選單場MVP。
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