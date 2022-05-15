快訊

「0+7」居隔方案四月底就提出 政院搶先公布「3+4」惹議才轉彎

一張圖看天氣！明後兩天濕涼低溫16度 下波鋒面這天到

中職／獅隊廟宇季活動有看頭 草屯囝仔開球架勢十足

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
2022統一獅隊有球必應廟宇季、萊恩獅王建醮大典活動吸引眾人目光。圖／統一獅隊提供
2022統一獅隊有球必應廟宇季、萊恩獅王建醮大典活動吸引眾人目光。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南球場迎戰樂天桃猿隊，賽前特別邀請草屯囝仔擔任開球嘉賓，迎接熱鬧廟宇季盛會，草屯囝仔特別帶來少年家、你的形影、詩山郭忠福、扛壩子這四首膾炙人口的歌曲，炒熱現場氣氛。

除了草屯囝仔表演外，這場獅、猿戰賽前特別安排七股正義堂金獅陣表演，為萊恩獅王建醮大典慶賀，透過廟宇藝陣文化表演，也讓球迷認識不一樣的廟宇文化。

這場萊恩獅王廟宇季建醮大典，府城獅吼宮廟方特別規劃擲杯大賽尋找一日爐主、萊抽籤詩、萊祈願活動，獅迷楊志韜以7個聖筊勝出，成為本日府城獅吼宮一日爐主，擁有專屬一日爐主背心，並擔任賽前打擊嘉賓，草屯囝仔為他祝賀，在背心上簽名，沾沾爐主好運喜氣。

府城獅吼宮萊恩獅王建醮大典，由草屯囝仔李明倉擔任開球嘉賓，他過去也是棒球選手，曾經報名參加過測試會，後來往音樂界發展。

李明倉表示，很開心踏進台南球場，除了用音樂給球迷不同的饗宴，站上投手丘為獅隊開球，真是夢想實現，很謝謝球團給予機會。

他說，獅隊舉辦廟宇季活動推廣不一樣的文化，真的是別出心裁，從場外燈籠、建醮佈置真的很特別，還有現場的布袋戲演出，可以感受到球隊的用心，這是身為獅迷的榮耀。

草屯囝仔擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
草屯囝仔擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
2022統一獅有球必應廟宇季、萊恩獅王建醮大典活動吸引眾人目光。圖／統一獅隊提供
2022統一獅有球必應廟宇季、萊恩獅王建醮大典活動吸引眾人目光。圖／統一獅隊提供
草屯囝仔李明倉擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
草屯囝仔李明倉擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

樂天桃猿 統一獅 棒球

延伸閱讀

中職／鄭凱文連4戰QS只拿1勝 勝投乾旱期超過1個月

中職／獅隊因疫情5下6上應變 緊急從二軍調上4名投手

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

中職／二游出包！悍將先得分沒用 寫開季25場最慘戰績

相關新聞

中職／陳子豪PCR確診 宋晟睿預計續留一軍支援

中信兄弟隊外野手陳子豪的PCR檢測結果出爐，確認為陽性，目前在台中宿舍隔離中，按規定需進行7天隔離、7天自主健康管理，才...

日職／宋家豪連2天登板投1局無失分 拿下中繼成功

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪連2天登板，今天中繼投1局，面對可能的失分危機及時回穩，連7場出賽無失分，球隊終場以3比1擊敗西...

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

統一獅隊疫情擴大，球團今天宣布牛棚教練羅錦龍快篩陽性，總教練林岳平列為密切接觸者，下午5點在台南球場對樂天桃猿隊之戰，將...

中職／獅隊廟宇季活動有看頭 草屯囝仔開球架勢十足

統一獅隊今天在台南球場迎戰樂天桃猿隊，賽前特別邀請草屯囝仔擔任開球嘉賓，迎接熱鬧廟宇季盛會，草屯囝仔特別帶來少年家、你的...

中職／鄭凱文連4戰QS只拿1勝 勝投乾旱期超過1個月

中信兄弟隊明天作客高雄澄清湖球場，對戰近況不振的味全龍隊，雙方分別推出鄭凱文、廖任磊登板先發 ，這將是龍隊爆發疫情後，首...

中職／獅隊因疫情5下6上應變 緊急從二軍調上4名投手

統一獅隊疫情擴大，今天在台南迎戰樂天桃猿隊前，林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承、陳韻文都因確診降到二軍，教練團調整陣容從二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。