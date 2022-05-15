中職／獅隊廟宇季活動有看頭 草屯囝仔開球架勢十足

統一獅隊今天在台南球場迎戰樂天桃猿隊，賽前特別邀請草屯囝仔擔任開球嘉賓，迎接熱鬧廟宇季盛會，草屯囝仔特別帶來少年家、你的形影、詩山郭忠福、扛壩子這四首膾炙人口的歌曲，炒熱現場氣氛。

除了草屯囝仔表演外，這場獅、猿戰賽前特別安排七股正義堂金獅陣表演，為萊恩獅王建醮大典慶賀，透過廟宇藝陣文化表演，也讓球迷認識不一樣的廟宇文化。

這場萊恩獅王廟宇季建醮大典，府城獅吼宮廟方特別規劃擲杯大賽尋找一日爐主、萊抽籤詩、萊祈願活動，獅迷楊志韜以7個聖筊勝出，成為本日府城獅吼宮一日爐主，擁有專屬一日爐主背心，並擔任賽前打擊嘉賓，草屯囝仔為他祝賀，在背心上簽名，沾沾爐主好運喜氣。

府城獅吼宮萊恩獅王建醮大典，由草屯囝仔李明倉擔任開球嘉賓，他過去也是棒球選手，曾經報名參加過測試會，後來往音樂界發展。

李明倉表示，很開心踏進台南球場，除了用音樂給球迷不同的饗宴，站上投手丘為獅隊開球，真是夢想實現，很謝謝球團給予機會。

他說，獅隊舉辦廟宇季活動推廣不一樣的文化，真的是別出心裁，從場外燈籠、建醮佈置真的很特別，還有現場的布袋戲演出，可以感受到球隊的用心，這是身為獅迷的榮耀。