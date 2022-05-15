中職／陳子豪PCR確診 宋晟睿預計續留一軍支援

中信兄弟隊外野手陳子豪的PCR檢測結果出爐，確認為陽性，目前在台中宿舍隔離中，按規定需進行7天隔離、7天自主健康管理，才能重返賽場。

陳子豪本季打擊手感開季低迷，直到本周才見回溫，13日敲出雙響砲、獲選單場MVP，隔天就傳出快篩陽性，隨即搭乘防疫計程車返回台中，進行PCR檢測並進行隔離。球團今天表示，陳子豪PCR結果呈陽性。

兄弟陣中有2名選手確診，分別是呂彥青、陳子豪，投手教練林恩宇雖快篩陽性，但經PCR檢測為陰性，很快就能歸隊。

另一名主力外野手詹子賢因被列為密切接觸者，近期也未隨隊，明天若無狀況就可歸隊；因疫情隔離名單而遞補一軍的宋晟睿，在詹子賢歸隊後，接下來預計也將繼續以陳子豪的遞補人選留在一軍支援。