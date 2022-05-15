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中職／鄭凱文連4戰QS只拿1勝 勝投乾旱期超過1個月

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

中信兄弟隊明天作客高雄澄清湖球場，對戰近況不振的味全龍隊，雙方分別推出鄭凱文廖任磊登板先發 ，這將是龍隊爆發疫情後，首次重返高雄出賽，能否甩掉3連敗值得觀察。

兄弟今天原定在新莊對決富邦悍將隊，因雨取消比賽，明天南下高雄挑戰3連勝、近10戰第8勝，鄭凱文的勝投乾旱期已超過1個月，將第4次挑戰本季第2勝。

中職防禦率排行榜目前共有14人，鄭凱文防禦率2.73名列第7，在所有本土投手只落後樂天桃猿隊黃子鵬（2.41排名第5），但在防禦率不到3的投手中，只有他拿到1勝，另8人都有2到4勝。

鄭凱文4月4日對富邦悍將隊先發6局失1分，開季首場先發奪勝，接下來3戰也全是優質先發（Quality Start），對龍隊6.1局失4分（兩分自責），對獅隊7局失3分，再對獅隊7局失兩分，全都無關勝敗。

廖任磊開季原是後援投手，歷經3次牛棚任務後，4月19日調上先發，對兄弟先發5局失1分，奪下本季首勝，也是生涯首場先發勝，休息近1個月再登板，希望能夠幫助球隊拿到5月首勝。

鄭凱文 富邦悍將 廖任磊

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