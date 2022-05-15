中職／獅隊因疫情5下6上應變 緊急從二軍調上4名投手
統一獅隊疫情擴大，今天在台南迎戰樂天桃猿隊前，林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承、陳韻文都因確診降到二軍，教練團調整陣容從二軍拉上6名球員，4投2野包括邱浩鈞、江國謙、李其峰、姚杰宏、林祖傑、江亮緯。
獅隊目前12勝2和11敗，上半季排名暫居第4，猿隊18勝1和16敗穩居榜首，兩隊之間有5.5場勝差，不過本季前7場對戰以3勝1和3敗扯平，獅隊今天「5下6上」應變，代總教練高志綱怎麼玩，所有人都等著看。
中職從4月27日味全龍隊因疫情首次停賽起，各隊陸續有球員確診，獅隊先前已有王鏡銘、羅暐捷染疫，陸續降到二軍，不料林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承、陳韻文昨天快篩陽性，今天PCR結果證實確診，一軍投打戰力確實受到影響。
獅隊教練團方面，牛棚教練羅錦龍快篩陽性，總教練林岳平列為密切接觸者，進行3天自主隔離管理，首席教練高志綱首次代理教頭職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言