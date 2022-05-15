日職／宋家豪連2天登板投1局無失分 拿下中繼成功

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪連2天登板，今天中繼投1局，面對可能的失分危機及時回穩，連7場出賽無失分，球隊終場以3比1擊敗西武隊，宋家豪拿下中繼成功。

日本職棒樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，西武隊3局靠著愛斗二壘打、滾地球推進，再靠著捕逸跑回1分；樂天隊4局追分，靠著保送、洋砲馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）2分砲、一棒超前比數。

兩隊7局打完樂天隊2比1領先，8局下樂天隊派出宋家豪登板中繼，先被外崎修汰敲出安打，山川穗高再敲二壘打，西武隊攻占二、三壘，宋家豪及時回穩，接連三振中村剛也、栗山巧，再讓柘植世那敲出中外野方向飛球出局、力守不失分。

宋家豪今天總計用19球投1局，被敲2支安打，投出2次三振、無失分，近期連7場出賽無失分，賽後防禦率跌破1、至0.90，拿下中繼成功。

樂天隊9局再起攻勢，靠著淺村榮斗安打、四壞保送、高飛犧牲打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。