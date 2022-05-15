快訊

英：部署在烏克蘭的俄軍已折損三分之一

柯文哲曝雙北確診數被「PCR量能卡住」 中南部下周還會上升

王必勝質疑雙北叫不動地區醫院 侯友宜反問蔡總統：情何以堪

日職／宋家豪連2天登板投1局無失分 拿下中繼成功

中央社 / 台北15日電
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪連2天登板，今天中繼投1局，面對可能的失分危機及時回穩，連7場出賽無失分，球隊終場以3比1擊敗西武隊，宋家豪拿下中繼成功。

日本職棒樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，西武隊3局靠著愛斗二壘打、滾地球推進，再靠著捕逸跑回1分；樂天隊4局追分，靠著保送、洋砲馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）2分砲、一棒超前比數。

兩隊7局打完樂天隊2比1領先，8局下樂天隊派出宋家豪登板中繼，先被外崎修汰敲出安打，山川穗高再敲二壘打，西武隊攻占二、三壘，宋家豪及時回穩，接連三振中村剛也、栗山巧，再讓柘植世那敲出中外野方向飛球出局、力守不失分。

宋家豪今天總計用19球投1局，被敲2支安打，投出2次三振、無失分，近期連7場出賽無失分，賽後防禦率跌破1、至0.90，拿下中繼成功。

樂天隊9局再起攻勢，靠著淺村榮斗安打、四壞保送、高飛犧牲打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／9球三上三下 宋家豪連6場無失分

日職／宋家豪後援1局奪本季首勝 樂天10連勝還創歷史紀錄

日職／宋家豪本季首勝入袋 樂天延長賽開轟10連勝

日職／宋家豪連4場無失分 樂天9連勝破隊史

相關新聞

日職／宋家豪連2天登板投1局無失分 拿下中繼成功

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪連2天登板，今天中繼投1局，面對可能的失分危機及時回穩，連7場出賽無失分，球隊終場以3比1擊敗西...

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

統一獅隊疫情擴大，球團今天宣布牛棚教練羅錦龍快篩陽性，總教練林岳平列為密切接觸者，下午5點在台南球場對樂天桃猿隊之戰，將...

中職／鄭凱文連4戰QS只拿1勝 勝投乾旱期超過1個月

中信兄弟隊明天作客高雄澄清湖球場，對戰近況不振的味全龍隊，雙方分別推出鄭凱文、廖任磊登板先發 ，這將是龍隊爆發疫情後，首...

中職／獅隊因疫情5下6上應變 緊急從二軍調上4名投手

統一獅隊疫情擴大，今天在台南迎戰樂天桃猿隊前，林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承、陳韻文都因確診降到二軍，教練團調整陣容從二...

中職／老天「邦」忙 悍將連2場延賽後完美擦身德保拉

老天「邦」忙！富邦悍將隊今天在新莊球場出戰中信兄弟隊之戰，因場地狀況不佳、後續預報仍有雨勢，在下午1點確定宣布延賽，這也...

棒球／陽岱鋼單場2安3打點 旅美首支長打出爐

台灣好手陽岱鋼轉戰美國獨立聯盟、加盟湖國碼頭犬隊，連兩天出賽有表現，今天與密爾瓦基送奶人隊比賽，單場敲2安包括1支三壘打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。