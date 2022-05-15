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中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

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中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
獅隊總教練林岳平居隔。 中央社
獅隊總教練林岳平居隔。 中央社

統一獅隊疫情擴大，球團今天宣布牛棚教練羅錦龍快篩陽性，總教練林岳平列為密切接觸者，下午5點在台南球場對樂天桃猿隊之戰，將由首席教練高志綱暫代教頭職務。

獅隊公布相關訊息如下：

「昨日統一獅全體一軍成員進行自主快篩，快篩結果五位選手呈現陽性，進行通報並落實隔離措施，本日PCR結果出來，林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承及陳韻文均為陽性，而今日賽前持續進行自主快篩，其中牛棚教練羅錦龍呈現陽性，將依規定落實隔離措施，並安排PCR檢測。

昨日因多名選手自主快篩呈現陽性，球團考量總教練林岳平與多位確診選手為密集接觸者，將進行三天自主隔離管理，本日總教練一職將要首席教練高志綱暫代，而牛棚教練羅錦龍一職暫時由凃壯勳暫代。」

牛棚 羅錦龍 林岳平

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