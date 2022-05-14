日職／9球三上三下 宋家豪連6場無失分

日本職棒樂天隊台灣投手宋家豪今天只用9顆球就收工，對西武隊投出三上三下，個人連續6場無失分，不過樂天隊以4：5輸給西武隊，在11連勝後吞下4連敗。

樂天隊原本3分領先在7局下失守，被西武反攻4分逆轉，8局下推出宋家豪登板，先讓山川穗高敲出一壘飛球出局，再讓今天開轟的中村剛也敲出中外野飛球出局，接著讓柘植世那敲出游擊滾地出局，迅速下班。

宋家豪只投9球就抓到3個出局數，最快球速來到148公里，從4月27日開始連續6場登板、6局無失分，賽後防禦率也下降到1.00。

樂天隊前5局打完取得4：1領先，眼見終止連敗在望，不料7局下牛棚失火，布希尼斯（Alan Busenitz）三振後被連敲2安，接手的安樂智大也是先三振，但被連敲2安，包括一支三壘打，接著又一次暴投，一口氣丟掉4分。