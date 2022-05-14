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中職／屢中「滿壘計」 丘總只能說：再努力
富邦悍將隊昨晚又中「滿壘計」，開季連續11打數遇到滿壘沒敲安，距離聯盟紀錄也只差7打數，總教練丘昌榮也傷透腦筋，直言：「還需要再努力。」
悍將隊昨晚4局下1出局、滿壘，結果林琨笙遭三振，王正棠敲左外野飛球出局，本季在滿壘時刻12打席、11打數無安打，僅靠陽耀勳的1次保送擠回1分打點，另有4次三振、1次雙殺。
再次被問到球隊滿壘熄火問題，丘總表示：「策略都有講過了，打擊教練也有給球員建議，但有時上去做的效果不如預期。」丘總停頓一下後說：「再努力吧。」
中職開季最久滿壘沒敲安的紀錄是1996年三商虎隊，連續19打席、18打數未敲安，是靠徐整當敲安才終結乾旱，悍將隊史最多則是1997年興農牛隊曾開季滿壘14打數無安打。
滿壘要以戰術得分不易，但悍將近期執行戰術的次數明顯增加，是否跟人員調度有關？丘總表示，每個球員的能力不同，「優點不同，速度不快不可能硬是下盜壘。」
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