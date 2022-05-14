中職／悍將唯一全勤被封「希望」 申皓瑋：大家都是

外野手申皓瑋昨晚攻守兩端表現都亮眼，成為富邦悍將球迷近期的觀賽「希望」，總教練丘昌榮也稱讚：「球隊需要多一點這樣的人。」申皓瑋自己倒是有些不好意思：「大家都是希望。」

申皓瑋昨天在4局下敲出三壘打，再靠技巧撲壘搶下1分，5局的安打扳平戰局，9局上則有飛撲美計沒收對手可能安打，可惜球隊最終仍以2：8輸給中信兄弟隊。

丘昌榮今天談到申皓瑋時，稱讚的不是數據，「今年一開始他表現不錯，中間一度沒那麼理想，但球隊最近在逆境中，他的跑壘、守備，很多Play衝勁夠，球隊需要多一點這樣的人出來。」

申皓瑋開季從後段棒次出發，隨著近期悍將陣容大翻新，申皓瑋成為唯一野手全勤者，也開始扛起中心棒次，申皓瑋表示：「不管哪一棒，下場先發每個人都有責任。」

「雖然球隊現在低迷，但上場不會想到。」申皓瑋說：「每個人都是全力以赴，為球隊做一點什麼，球隊就會慢慢好起來。」

雖然球迷封他為「邦村希望」，但申皓瑋認為：「大家都是希望，不可能只靠我，一定是隊友給我機會。」

至於昨天技巧性撲回本壘、閃過觸殺，申皓瑋坦言那是比較大膽的決定，「時機點有抓到，就決定要衝，落點對我是有些不利，但就要想辦法彌補。」