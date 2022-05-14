快訊

石碇邊坡土石崩落 重3噸巨石砸毀2車、土地公廟也遭殃

拿出數據佐證 侯友宜：要民眾排隊PCR「情何以堪」

中職／悍將唯一全勤被封「希望」 申皓瑋：大家都是

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將出戰中信兄弟，四局下申皓瑋擊出三壘安打，舉手為自己慶賀。記者林澔一／攝影
富邦悍將出戰中信兄弟，四局下申皓瑋擊出三壘安打，舉手為自己慶賀。記者林澔一／攝影

外野手申皓瑋昨晚攻守兩端表現都亮眼，成為富邦悍將球迷近期的觀賽「希望」，總教練丘昌榮也稱讚：「球隊需要多一點這樣的人。」申皓瑋自己倒是有些不好意思：「大家都是希望。」

申皓瑋昨天在4局下敲出三壘打，再靠技巧撲壘搶下1分，5局的安打扳平戰局，9局上則有飛撲美計沒收對手可能安打，可惜球隊最終仍以2：8輸給中信兄弟隊。

丘昌榮今天談到申皓瑋時，稱讚的不是數據，「今年一開始他表現不錯，中間一度沒那麼理想，但球隊最近在逆境中，他的跑壘、守備，很多Play衝勁夠，球隊需要多一點這樣的人出來。」

申皓瑋開季從後段棒次出發，隨著近期悍將陣容大翻新，申皓瑋成為唯一野手全勤者，也開始扛起中心棒次，申皓瑋表示：「不管哪一棒，下場先發每個人都有責任。」

「雖然球隊現在低迷，但上場不會想到。」申皓瑋說：「每個人都是全力以赴，為球隊做一點什麼，球隊就會慢慢好起來。」

雖然球迷封他為「邦村希望」，但申皓瑋認為：「大家都是希望，不可能只靠我，一定是隊友給我機會。」

至於昨天技巧性撲回本壘、閃過觸殺，申皓瑋坦言那是比較大膽的決定，「時機點有抓到，就決定要衝，落點對我是有些不利，但就要想辦法彌補。」

富邦悍將2:8敗給中信兄弟，悍將申皓瑋打擊表現突出，九局演出撲球接殺美技。記者林澔一／攝影
富邦悍將2:8敗給中信兄弟，悍將申皓瑋打擊表現突出，九局演出撲球接殺美技。記者林澔一／攝影
富邦悍將昨晚出戰中信兄弟，四局下申皓瑋（右）撲回本壘拿下一分。記者林澔一／攝影
富邦悍將昨晚出戰中信兄弟，四局下申皓瑋（右）撲回本壘拿下一分。記者林澔一／攝影

申皓瑋 丘昌榮

延伸閱讀

圖輯／悍將六連敗 26戰22敗史上最慘開季

中職／沉寂15場...陳子豪猛轟雙響砲 悍將苦吞6連敗

圖輯／中職申皓瑋火力發威 五局下悍將2:2追平兄弟

中職／陳鴻文跨季6連敗 悍將4勝17敗勝率跌到1成90

相關新聞

中職／陳真上一軍就想待滿 丘總讚：很正能量

富邦悍將隊今天比賽因雨延期，但仍有球員調動，楊瑞承、高孝儀、陽耀勳降下二軍，升上的陳真、張進德、莊韋恩暫時先待命，總教練...

中職／悍將唯一全勤被封「希望」 申皓瑋：大家都是

外野手申皓瑋昨晚攻守兩端表現都亮眼，成為富邦悍將球迷近期的觀賽「希望」，總教練丘昌榮也稱讚：「球隊需要多一點這樣的人。」...

中職／不只「薯條論」 鋒哥還有「披薩招」激勵

富邦悍將隊今日將二軍的陳真拉上一軍，不過比賽因雨延期，暫時先隨隊，談起二軍收穫，陳真從總教練陳金鋒身上挖了不少寶，但也對...

中職／中信兄弟陳子豪快篩陽性 搭車回台中檢查

中信兄弟隊新增疫情，昨晚敲出4安打、雙響砲的陳子豪快篩陽性，已搭乘防疫計程車回台中配合醫院進行PCR檢測，之後先到宿舍隔...

棒球／報名台鋼測試會 「豹子腿」方昶詠給自己一個挑戰

近日台鋼集團在繳交加盟意向書後，正式成為中職第6隊，並將在6月15號於澄清湖棒球場舉行自辦測試會，網羅各界優秀好手，而前統一獅外野手、縣轉型當youtuber的「豹子腿」方昶詠，在昨日發文表示，他已報

中職／近兩戰連打獅、象 富邦悍將緊急快篩全陰性

統一獅隊、中信兄弟隊今天陸續新增球員快篩陽性案例，近兩戰剛好對上這兩隊的富邦悍將隊，今日也召集球員快篩，所幸全員皆為陰性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。