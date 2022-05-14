中職／不只「薯條論」 鋒哥還有「披薩招」激勵

富邦悍將隊今日將二軍的陳真拉上一軍，不過比賽因雨延期，暫時先隨隊，談起二軍收穫，陳真從總教練陳金鋒身上挖了不少寶，但也對他無厘頭的激勵方式印象深，除了日前的「薯條論」，還有用「披薩」這招。

陳真今年開季從二軍出發，雖然打擊率僅1成89，不過有2發全壘打、2支二壘打，長打率0.405相當不錯，今天原本預計升上一軍，但因比賽沒打，先在新莊球場練習。

陳真表示，目前在二軍調整得不錯，特別是二軍總教練陳金鋒都會設定不同打擊策略，例如2好球後的攻擊、不要站著被三振等，如果沒達成，會有不同的體能懲罰等著，「我們會更強烈的去執行，所以調整得還不錯。」

陳真去年在一軍打擊率不到2成，問題更大是外野守備率僅0.923，26次守備機會有2次失誤，今年在二軍守備也是課題，陳真表示，外野守備就是要熟能生巧，郭建霖教練對此盯得很緊，「他常說，練習時就要做到100%，不然比賽怎麼辦。」

談到郭建霖的指導，陳真不斷重複著：「他真的很嚴厲。」但也認為球員會因此更要求自己，至於外界看起來嚴肅的陳金鋒，陳真說：「他私下其實滿鬧的。」

陳真舉例，有一次二軍管理為他們準備披薩當餐點，鋒哥看到後就說：「打不好你們就知道了。」結果那場真的沒打好，賽後陳金鋒向球員說：「把披薩給我吃掉。」

陳真解釋，鋒哥雖然要求多，但不會到非常嚴厲，「他認為職業球員每天都要面對失敗，如果自已沒做到想做的，比賽完就不要再去想。」所以才叫他們專心吃披薩，不要再多想剛剛的賽事。

莊韋恩日前上一軍時，也曾說到鋒哥以「馬鈴薯跟番茄」在經過焠鍊後可以變成「薯條跟番茄醬」去激勵球員，陳真倒是說：「這個我就沒聽到了。」