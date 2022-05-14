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中職／陳真上一軍就想待滿 丘總讚：很正能量
富邦悍將隊今天比賽因雨延期，但仍有球員調動，楊瑞承、高孝儀、陽耀勳降下二軍，升上的陳真、張進德、莊韋恩暫時先待命，總教練丘昌榮對陳真展現出的「正能量」印象深刻，「他說上來就不想要下去了。」
悍將開季戰績不佳，近期正處6連敗，今天原訂與中信兄弟隊之戰因雨延期，多少可以喘口氣，球員也做出三上三下的調整，其中陳真可補右打戰力，莊韋恩內、外野都可以守。
陳真今年首次上一軍，丘昌榮也特別找他聊了一下，問他打算在這待幾天？陳真回答：「怎麼會待幾天？當然要待到最後啊。」丘昌榮聽到這樣的答覆很滿意，「很好，很正能量，能夠自己講出來很不錯。」
丘昌榮指出，目前都會做出一些調整，在二軍的球員不論資深、年輕，有好表現都有機會，「投手會看投球內容，畢竟一、二軍還是有差，打擊相對簡單，但也有守備位置重疊的狀況。」
對於球隊開季26場吞下22敗，球員表現未臻理想，丘昌榮表示：「這是困難的關卡，教練有責任去引導他們，我也希望跟他們一起度過。」
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