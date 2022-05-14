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棒球／報名台鋼測試會 「豹子腿」方昶詠給自己一個挑戰

聯合新聞網 / 綜合報導
前獅隊球員方昶詠決定投入第六隊台鋼雄鷹測試會。 聯合報系資料照
前獅隊球員方昶詠決定投入第六隊台鋼雄鷹測試會。 聯合報系資料照

近日台鋼集團在繳交加盟意向書後，正式成為中職第6隊，並將在6月15號於澄清湖棒球場舉行自辦測試會，網羅各界優秀好手，而前統一獅外野手、縣轉型當youtuber的「豹子腿」方昶詠，在昨日發文表示，他已報名測試會，將挑戰重返職棒。

日前，方昶詠在臉書發文寫道：「我已報名完成也審核通過，正式啟動一個月的訓練，這一系列也將拍成影片，跟大家分享我的訓練菜單。」並表示測試跟簽約是兩回事，參加測試會則是給自己的一個挑戰，最後也謝謝球迷的祝福「我很開心我的身後有你們支持，我愛你們。」

方昶詠適於2013年被統一在第八輪選中，進職棒後因表現起伏不定，不停在一、二軍游移，生涯在一軍僅出賽130場，繳出67支安打、12次盜壘成功、打擊率2成41，2019年季末遭到統一釋出，之後開啟事業第二春，擔任Youtuber，拍攝棒球相關議題，成功打響知名度，頻道訂閱人數則接近14萬人。

方昶詠離開職棒後轉型當起youtuber。 圖片取自方昶詠 臉書
方昶詠離開職棒後轉型當起youtuber。 圖片取自方昶詠 臉書

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