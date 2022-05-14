中職／悍將開季「滿壘魔咒」 11打數掛蛋竟還不是史上最慘

富邦悍將開季至今戰績慘淡，近期6連敗後4勝22敗不僅穩居聯盟墊底，還不斷更新最慘開季紀錄，近期貧打又有新「現象」，昨日過後滿壘累計12打席、11打數無安打，打擊率還是0，成為另類「滿壘魔咒」，足堪欣慰的這還不是史上最慘。

昨日富邦面對兄弟的比賽，擁有兩次滿壘的得分機會，第一次出現在4局下1出局滿壘，捕手林琨笙首先遭三振，接著輪到外野手王正棠打擊，可惜打成左外野的高飛球遭到接殺，最終形成慘壘未能得分，本季滿壘11打數全掛蛋，唯一1分打點是陽耀勳曾靠保送擠回來，也是五隊唯一滿壘未敲安球隊，難怪總是無法製造大局。

數據會說話，本季富邦悍將在26場比賽單局得分3分以上僅有5個半局，其他四隊至少都有10個半局以上，足足比聯盟其他隊伍少了一半。

值得一提的是，若是悍將滿壘再無法打出安打，將追上2011年兄弟象保有的開季連12打數滿壘無安打紀錄；至於悍將隊史最長滿壘無安打的紀錄，則要追溯至前身興農牛，於1997年保有的開季連14打數滿壘無安打。

然而這還不是史上最慘，聯盟開季最久「滿壘0安」紀錄是1996年三商虎隊的連18打數掛蛋，第二名則是獅隊在職棒元年曾有開季滿壘連15打數繳白券。