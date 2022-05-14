棒球／旅美獨立聯盟首戰 陽岱鋼敲隊史首安留名

台灣好手陽岱鋼今年轉戰美國獨立聯盟，效力新成軍的湖國碼頭犬隊，球季今天開打，陽岱鋼的首打席就敲出球隊歷史首安，將自己的名字留在隊史中，也是個人旅美第一安，不過碼頭犬隊最後遭到送奶人隊逆轉，以4：8輸球。

湖國碼頭犬隊今天對戰密爾瓦基送奶人隊，陽岱鋼擔任第2棒、中外野手，1局上1出局後，陽岱鋼在2好1壞下敲出右外野安打，也是球隊史上首安，隨後靠著暴投上二壘，並藉著隊友的場地二壘安打回來得到球隊史上第1分。

陽岱鋼接下來在3局上遭到三振，5局上敲出三壘滾地造成跑者出局、自己野手選擇上壘，7局上陽岱鋼則是遭到三振。

碼頭犬隊靠著1局上攻下2分、4局上再添1分，一度以3：2領先，不過6局下送奶人隊得分追平，8局下更是一口氣攻下5分，逆轉成功。

碼頭犬隊在9局上由9棒布瑞格（Lamar Briggs）轟出陽春砲追加1分，1棒塔卡席（Aaron Takacs）選到保送，陽岱鋼又有打擊機會，但吞下三振，碼頭犬隊也未在添分。

陽岱鋼的旅美首戰繳出5打數1安打、1得分的成績，打擊率2成整，另外吞下3次三振。

陽岱鋼過去在日本職棒累積15年一軍資歷，去年決定離開讀賣巨人隊，投入新的挑戰，加入獨聯美國協會聯盟，根據日媒日前報導，月薪只有不到20萬日圓（約台幣4萬5）。