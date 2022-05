棒球／旅美獨立聯盟首戰 陽岱鋼敲隊史首安留名

台灣好手陽岱鋼今年轉戰美國獨立聯盟,效力新成軍的湖國碼頭犬隊,球季今天開打,陽岱鋼的首打席就敲出球隊歷史首安,將自己的名字留在隊史中,也是個人旅美第一安,不過碼頭犬隊最後遭到送奶人隊逆轉,以4:8輸球。

湖國碼頭犬隊今天對戰密爾瓦基送奶人隊,陽岱鋼擔任第2棒、中外野手,1局上1出局後,陽岱鋼在2好1壞下敲出右外野安打,也是球隊史上首安,隨後靠著暴投上二壘,並藉著隊友的場地二壘安打回來得到球隊史上第1分。

陽岱鋼接下來在3局上遭到三振,5局上敲出三壘滾地造成跑者出局、自己野手選擇上壘,7局上陽岱鋼則是遭到三振。

碼頭犬隊靠著1局上攻下2分、4局上再添1分,一度以3:2領先,不過6局下送奶人隊得分追平,8局下更是一口氣攻下5分,逆轉成功。

碼頭犬隊在9局上由9棒布瑞格(Lamar Briggs)轟出陽春砲追加1分,1棒塔卡席(Aaron Takacs)選到保送,陽岱鋼又有打擊機會,但吞下三振,碼頭犬隊也未在添分。

陽岱鋼的旅美首戰繳出5打數1安打、1得分的成績,打擊率2成整,另外吞下3次三振。

陽岱鋼過去在日本職棒累積15年一軍資歷,去年決定離開讀賣巨人隊,投入新的挑戰,加入獨聯美國協會聯盟,根據日媒日前報導,月薪只有不到20萬日圓(約台幣4萬5)。

Um, so we're on the board and @DKYOH2 recorded the first-ever hit for the @DockHounds!#HowlYeah pic.twitter.com/AIyDorzCu6