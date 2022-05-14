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中職／移師台東3500張免費票秒殺！兄弟戰桃猿5分鐘索完

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
兄弟象日前到台東舉辦贈票活動。記者卜敏正／攝影
兄弟象日前到台東舉辦贈票活動。記者卜敏正／攝影

中華職棒睽違14年，本月24、25日在台東第一棒球場進行中信兄弟樂天桃猿二連戰，中信兄弟隊提供台東縣民4000張回饋票，今日上午9時開放線上索票登記，9時索票系統一開放，立即湧入搶票民眾，所有票券5分鐘內即登記索取完畢。

台東縣政府表示，本次線上索票提供數量，由中信兄弟提供4000張縣民回饋票卷，扣除縣內25所學校基層棒球隊師生466張票後，其餘3534張全數開放給縣民上網登記索取。14日上午，開放5分鐘全被索票登記完，索到序號者，請在所選賽事當天下午2點至6點，到台東第一棒球場兌換入場票，每個序號可換2張內野票，但不開放選位。

教育處提醒，成功索取票券的民眾，務必於所選賽事當日持個人身分證明文件(身分證V或設籍台東)及索票序號到台東第一棒球場領取票券，逾時民眾視同放棄索票，並提供給現場排隊縣民索取。若沒有索到序號的縣民朋友，也可以在賽事當天下午5點，至第一棒球場現場排隊（6點開始發放），每人最多領2張。

教育處表示，本次索票網站已有先進行系統壓力測試，可同時容納至少5000人同時上線，系統流量一分鐘放行200組索取序號，縣府亦已安排專人即時應變，造成不便，敬請見諒。

棒球 中信兄弟 樂天桃猿

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