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中職／林立5安包辦追平、再見分 猿奪6連勝
味全龍隊今晚一度領先4分，但樂天桃猿隊一路追趕，9局打完雙方戰成5：5平手，靠著林立的再見安打，猿隊在延長賽11局下以6：5贏球，拿下6連勝。
猿隊今天打完前6局一度以1：5落後，不過7局下靠龍隊牛棚不穩先追3分，9局下林立的安打先追平比數。
平手僵局到11局下，龍隊在2出局、二壘有人時故意保送陳晨威，想讓右投陳明軒對決右打的林立，但林立纏鬥到第9球，成功敲出左外野安打，向對手說再見。
林立今晚6打數5安打、4分打點，包辦猿隊大半攻勢，敲回追平跟再見分，單場5安平生涯紀錄，再見安則是第3支。
龍隊開路先鋒吳東融是今晚另一亮點，單場7打數4安打，安打數也平生涯最多，一度幫助龍隊領先。
龍隊先發投手布里悍13天沒有登板，但表現似乎不受影響，以103球投了6.2局，被敲5支安打，丟掉3分（2分責失），另有3次三振、2次四壞。
不過布里悍退場後，龍隊牛棚又出狀況，接手的黃東淯被連敲2安，不僅送回布里悍留在壘上的2位跑者，還有1分算在自己帳上，並讓猿隊一度追近到1分落後。
9局下換龍隊終結者伍鐸出狀況，8局已經提前登板抓下2出局的他，9局續投被敲出3支安打，林立的安打敲回了追平分。
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