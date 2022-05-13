中職／沉寂15場...陳子豪猛轟雙響砲 悍將苦吞6連敗

富邦悍將隊今天沒有失誤，但4局下錯過了滿壘攻擊機會，7局上換中信兄弟隊趁著滿壘攻下4分大局，兄弟全場敲出18支安打，包括陳子豪的單場雙響砲，最終以8：2拿下2連勝，悍將隊則吞下6連敗。

兄弟在2局上1出局一、三壘有人時，岳東華敲出內野滾地，原本以為是雙殺，但經重播輔助判決改為岳東華上壘，也讓三壘跑者得到全場第1分。

4局上兄弟陳子豪敲出陽春砲，將比數拉開到2：0，也是個人相隔15場再次開轟。

4局下悍將隊在1出局後由申皓瑋敲出三壘打，高孝儀保送上壘，董子恩犧牲推進，申皓瑋滑過捕手觸殺，跑回一分，董子恩也靠野選上壘，接著王勝偉觸身保送，形成滿壘，不過接著林琨笙遭三振、王正棠敲出飛球出局，錯過製造大局機會。

5局下悍將隊在1出局後，霸帝士、范國宸連續保送上壘，申皓瑋敲出左外野安打，二壘的霸帝士直闖本壘，得到追平分，悍將隊士氣為之一振。

然而兄弟在6局上李聖裕敲出的1分打點安打，再次要回領先，7局上兄弟更是在1出局、滿壘下，靠著張志豪、陳子豪、岳東華連3支安打，攻回4分，就此拉開差距。

9局上陳子豪再補上一發陽春砲，單場雙響砲，將個人本季全壘打數推進到3轟。

兄弟先發投手象魔力今天投4.1局用球數就來到102球，雖僅被敲2安，但有4次四壞，丟掉2分責失退場，另有7次三振；接手的廖乙忠及時踩住煞車，中繼2.2局沒有失分，僅被敲1支安打，等到隊友的反撲，進帳個人本季首勝，也是相隔2年的勝投。