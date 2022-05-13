聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／張奕再飆152公里球速 返一軍連兩場無失分
歐力士隊旅日投手張奕連兩場球速「亮紅燈」，今天對羅德隊後援1局無失分，最快球速飆到152公里，而且5月回到一軍後，連2場無失分，而歐力士最終是以1：4輸球。
歐力士今天前8局打完落後3分，9局上派出張奕登板後援，先保送岡大海，接著對手犧牲觸擊，形成1出局、二壘有人，接著張奕先讓赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲出右外野飛球出局，再三振掉柿沼友哉，結束投球任務。
張奕今天總計投1局用13球，有1次三振、1次保送，無關勝敗，加上前一場在11日同樣投1局無失分，最快球速則是153公里，自5月8日回到一軍後連2場無失分，防禦率下降到2.70。
羅德先發投手佐佐木朗希招牌球速沒變，最快來到163公里，用86球投7局，被敲出6支安打丟掉1分，投出7次三振，成功壓制歐力士打線，拿下本季第4勝，勝投榜並列太平洋聯盟第一，78次三振獨居第一。
羅德打線則是在1局上靠著安打、保送以及兩次犧牲打攻下第1分，接著3局上中村獎吾再添1分，8局上則是保送、盜壘、犧牲打先得1分，洋砲萊德（Brandon Laird）再轟出陽春砲拉到4：1領先，第一棒高部瑛斗更繳出單場3盜的誇張成績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言