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日職／張奕再飆152公里球速 返一軍連兩場無失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 擷圖自推特
張奕。 擷圖自推特

歐力士隊旅日投手張奕連兩場球速「亮紅燈」，今天對羅德隊後援1局無失分，最快球速飆到152公里，而且5月回到一軍後，連2場無失分，而歐力士最終是以1：4輸球。

歐力士今天前8局打完落後3分，9局上派出張奕登板後援，先保送岡大海，接著對手犧牲觸擊，形成1出局、二壘有人，接著張奕先讓赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）敲出右外野飛球出局，再三振掉柿沼友哉，結束投球任務。

張奕今天總計投1局用13球，有1次三振、1次保送，無關勝敗，加上前一場在11日同樣投1局無失分，最快球速則是153公里，自5月8日回到一軍後連2場無失分，防禦率下降到2.70。

羅德先發投手佐佐木朗希招牌球速沒變，最快來到163公里，用86球投7局，被敲出6支安打丟掉1分，投出7次三振，成功壓制歐力士打線，拿下本季第4勝，勝投榜並列太平洋聯盟第一，78次三振獨居第一。

羅德打線則是在1局上靠著安打、保送以及兩次犧牲打攻下第1分，接著3局上中村獎吾再添1分，8局上則是保送、盜壘、犧牲打先得1分，洋砲萊德（Brandon Laird）再轟出陽春砲拉到4：1領先，第一棒高部瑛斗更繳出單場3盜的誇張成績。

歐力士 張奕 球速

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