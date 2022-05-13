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中職／「魔咒」又發威 悍將滿壘11打數沒敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將王正棠。 報系資料照
富邦悍將王正棠。 報系資料照

富邦悍將隊今年球季陷入「滿壘魔咒」，本季滿壘時就是不會打，今天賽前面對滿壘打擊率是0，今天對上中信兄弟隊在4局下又出現滿壘，不過2個打擊機會還是沒人敲安，累計12打席、11打數無安打。

至今天賽前為止，中職各隊今年滿壘打擊成績，味全龍隊18打席、13打數敲出7支安打，打擊率最高，賺進20分打點，接著依序是中信兄弟隊20打數8安打、21分打點，樂天桃猿隊24打數8安打、27分打點，統一獅隊17打數5安打、13分打點。

悍將隊唯一安打掛0，本季面對滿壘是10打席、9打數都沒有敲出安打，唯一1分打點是陽耀勳曾靠保送擠回來。

今天4局下悍將隊又有滿壘攻擊機會，在1出局後申皓瑋敲出三壘打，高孝儀保送上壘，董子恩犧牲推進送回一分，自己也靠野選上壘，接著王勝偉觸身保送，形成滿壘。

不過1：2的落後局面，滿壘情形下，林琨笙遭三振、王正棠敲出飛球出局，錯過追平甚至逆轉的機會。

中信兄弟 樂天桃猿

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