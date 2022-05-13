中職／索沙理髮廳再開張 今年猿隊限定

索沙理髮廳來到樂天桃猿隊後重新開張，至今已經14、5人成為顧客，包括林承飛、邱駿威以及首席教練古久保健二，先發輪值、訓練還要理髮，索沙的行程排得滿，但他也樂在其中。

索沙過去效力富邦悍將隊時，就常常幫隊友理髮，今年來到猿隊也有不少隊友找上他，談到11日比賽中，林承飛敲出二壘打之後朝著休息區比著剪髮的手勢，索沙笑說：「那天才幫他剪完頭髮，我跟他說打安打要比這個動作，可能他也滿喜歡這個髮型。」

猿隊昨天賽事因雨延期，索沙還是忙翻天，一堆人排隊剪髮，古久保健二就理了一個新平頭，另外牛棚捕手也光顧，索沙想了想，大概有14、5人已經光顧過，「有蔡鎮宇、邱駿威，一大堆人」。

「我就是喜歡剪頭髮。」索沙說：「看到隊友有需求，也想找我剪，滿樂在其中的。」來到猿隊後，索沙認為很快就被接納，「台灣球員都很友善，作為外籍球員，家人都在遠方，大家沒有把我當成外人。」

不過跟過去不同，索沙理髮廳今年是猿隊限定，因為疫情關係，各隊之間要避免太多交流，沒有其他球隊的顧客，他說：「我也沒辦法去對面幫忙剪頭髮，連共用重訓室都無法。」