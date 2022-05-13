聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／索沙理髮廳再開張 今年猿隊限定
索沙理髮廳來到樂天桃猿隊後重新開張，至今已經14、5人成為顧客，包括林承飛、邱駿威以及首席教練古久保健二，先發輪值、訓練還要理髮，索沙的行程排得滿，但他也樂在其中。
索沙過去效力富邦悍將隊時，就常常幫隊友理髮，今年來到猿隊也有不少隊友找上他，談到11日比賽中，林承飛敲出二壘打之後朝著休息區比著剪髮的手勢，索沙笑說：「那天才幫他剪完頭髮，我跟他說打安打要比這個動作，可能他也滿喜歡這個髮型。」
猿隊昨天賽事因雨延期，索沙還是忙翻天，一堆人排隊剪髮，古久保健二就理了一個新平頭，另外牛棚捕手也光顧，索沙想了想，大概有14、5人已經光顧過，「有蔡鎮宇、邱駿威，一大堆人」。
「我就是喜歡剪頭髮。」索沙說：「看到隊友有需求，也想找我剪，滿樂在其中的。」來到猿隊後，索沙認為很快就被接納，「台灣球員都很友善，作為外籍球員，家人都在遠方，大家沒有把我當成外人。」
不過跟過去不同，索沙理髮廳今年是猿隊限定，因為疫情關係，各隊之間要避免太多交流，沒有其他球隊的顧客，他說：「我也沒辦法去對面幫忙剪頭髮，連共用重訓室都無法。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言