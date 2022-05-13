中職／悍將游擊失誤多 林華韋動念找國手廖俊凱
富邦悍將隊今年開季戰績不佳，游擊防區失誤偏多被放大檢視，領隊林華韋原本有意找亞運培訓隊游擊手廖俊凱補強，不過遭到婉拒。
悍將隊今年全隊32次失誤是五隊最多，游擊手就占了14次，更是比其他各隊游擊手失誤數總和還要多，中線的防守問題待解，從業餘補強是一個方向。
廖俊凱是2017、2019年亞錦賽國手，今年也入選亞運培訓隊，是近年業餘游擊好手之一，加上是台灣體大校友，跟林華韋也有些淵源。
林華韋表示，曾探詢過廖俊凱的想法，但對方目前是台電的正式員工，也不方便，並透露不只悍將隊，也有其他職棒球隊對廖俊凱有意思。
另外新北市內野手池恩齊、富邦公牛林家鋐、永田颯太郎也都是觀察重點，業餘補強這條路如果走不通，還有交易跟洋砲補強方向。
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