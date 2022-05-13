中職／較晚察覺高齡化 悍將領隊朝三方向補強
富邦悍將隊開季4勝21敗，戰績寫中華職棒最慘紀錄，領隊林華韋坦言，球員高齡化狀況確實較晚察覺，未來會朝中生代帶新生代去走，但需要時間。
悍將隊昨晚輸給統一獅後，成為史上第一支開季25戰吞21敗的紀錄，林華韋表示，球員高齡化的影響比較晚察覺到，「需要時間去解決這個問題，但不希望拖很久時間。」
中生代球員帶領新生代球員是球隊方向，他表示，陣容無法一下大幅補強，透過年輕球員增加比賽經驗是目前方向，資深球員仍有客觀年紀問題，「職棒很殘酷。」
要如何補強？林華韋表示，洋將或是選秀、交易都是補強的方式，交易這塊想在領隊會議提出討論，目前中職交易成功次數不多，希望讓環境更熱絡一些。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言