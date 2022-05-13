中職／較晚察覺高齡化 悍將領隊朝三方向補強

富邦悍將隊開季4勝21敗，戰績寫中華職棒最慘紀錄，領隊林華韋坦言，球員高齡化狀況確實較晚察覺，未來會朝中生代帶新生代去走，但需要時間。

悍將隊昨晚輸給統一獅後，成為史上第一支開季25戰吞21敗的紀錄，林華韋表示，球員高齡化的影響比較晚察覺到，「需要時間去解決這個問題，但不希望拖很久時間。」

中生代球員帶領新生代球員是球隊方向，他表示，陣容無法一下大幅補強，透過年輕球員增加比賽經驗是目前方向，資深球員仍有客觀年紀問題，「職棒很殘酷。」

要如何補強？林華韋表示，洋將或是選秀、交易都是補強的方式，交易這塊想在領隊會議提出討論，目前中職交易成功次數不多，希望讓環境更熱絡一些。