中職／感謝球迷相挺 富邦悍將平日主場推贈禮

為了感謝球迷進場相挺，富邦悍將隊推「感謝有你邦・好康抱抱禮」大回饋，上半季平日主場賽事前1000名進場球迷，可獲得商品、餐飲折價券，家族會員還可參加抽獎，每場另有特殊大獎。

富邦悍將隊開季25場吞下21敗，戰績刷新史上最慘紀錄，今天趕緊推出活動，球團表示，感謝悍將球迷未因近期球隊戰績不佳，仍不離不棄繼續進場為悍將加油。

富邦悍將從5月13日（五）開始的平日主場賽事，推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」系列活動，賽事期間進場的球迷朋友，前1000名可以獲得富邦悍將百元商品折價券，可享當日商品部消費500元折抵100元的優惠，同時還可獲得餐飲消費折價券50元，可在比賽當日於指定餐飲攤位享有消費直接折抵50元之優惠。

另外只要是富邦悍將2022家族會員還能參加「家族感謝禮」抽獎，家族會員憑紙本、電子票、實體會員卡或app家族卡憑證參與，每場共有300個獎項，奬項包括場內美食兌換券、悍將千元商品兌換券、買一送一優惠券、商品折價券、悍將APP點數等好禮。

「家族感謝禮」每場比賽皆會有一項特別限定大獎抽出，5月13日首場活動將抽出「Loving Pink 親簽紀念球棒」一組，價值達4980元，未來還會有球員版主題球衣、平日賽事開球機會等不同獎項，更有神秘大獎等著家族會員們進場。