中職／悍將寫史上最慘開季 阿努心疼發起hashtag打氣活動
悍將昨日不敵獅隊後又吞下5連敗，開季25戰21敗寫下中華職棒史上最慘紀錄，比賽內容不佳，貧打與守備失誤屢屢成為球迷笑柄，讓前應援團長阿努決定挺身為球隊打氣，「心疼愛這個球隊的大家，最差就是這樣了，我希望告訴球員們，我依然用力挺他們！」
阿努是在季前接受球團安排，轉型為悍將TWITCH節目主持人，但看著球隊一直輸球打破史上最差開季，成為鄉民嘲諷對象，終於還是「不忍了」在臉書粉絲團發文，希望悍將球迷站出來，發起「#我們一起扛」、「#我們一起加油」的hashtag打氣活動，要讓球員與工作人員知道還是有很多人在支持他們。
以下為阿努發文全文：
大家好，我是阿努
很抱歉，有個小小的請求，
阿努個人希望帶起的號召⋯
五年多了，陪著悍將一直這樣走過來了！
每年總是遇到一些不好的狀況，
就像17銜接義大總冠軍後結果上下半季皆逢連敗，
這些年球隊也各式各樣的風波，
除了讓大家嚐盡冷嘲熱諷、更成笑話看待⋯
對⋯
也傻傻都以為那就是最差的樣子了⋯
當然不是，
因為沒有最差，而是還有更差⋯
很多人跟阿努一樣
就是愛這球隊！
開季的25場賽事，
4勝21敗，
會生氣，也會心疼跟難過
心疼球員努力練球，還是打不好；
也心疼行銷跟商品跟所有夥伴很認真了，
也必須一起扛球隊勝負的責任；
更心疼愛這個球隊的大家，現在可能只被當笑話看待。
但我想說
沒關係！我還是一樣不氣餒！
最差真的就是這樣了！
雖然這篇文可能會繼續被大家酸，
但我希望告訴球員們，我依然用力挺他們！💙
#我們一起扛
#我們一起加油
就讓我們繼續傻
如果可以，或是你願意
希望悍將家人們
在你們的發文中
不管臉書或IG
除了寫你們想對悍將說的話
好的也好、不好的也好
順便hashtag
#我們一起扛
#我們一起加油
我會幫大家一起傳達給球員看
讓他們知道
#我們一起扛
#我們一起加油
#悍將的我們也繼續加油
阿努
#富邦悍將 #fubonguardians
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