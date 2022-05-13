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中職／悍將寫史上最慘開季 阿努心疼發起hashtag打氣活動

聯合新聞網 / 綜合報導
悍將輸不停寫下最慘開季，貧打與守備失誤屢屢成為球迷笑柄，讓前應援團長阿努決定挺身為球隊打氣。 中央社
悍將輸不停寫下最慘開季，貧打與守備失誤屢屢成為球迷笑柄，讓前應援團長阿努決定挺身為球隊打氣。 中央社

悍將昨日不敵獅隊後又吞下5連敗，開季25戰21敗寫下中華職棒史上最慘紀錄，比賽內容不佳，貧打與守備失誤屢屢成為球迷笑柄，讓前應援團長阿努決定挺身為球隊打氣，「心疼愛這個球隊的大家，最差就是這樣了，我希望告訴球員們，我依然用力挺他們！」

阿努是在季前接受球團安排，轉型為悍將TWITCH節目主持人，但看著球隊一直輸球打破史上最差開季，成為鄉民嘲諷對象，終於還是「不忍了」在臉書粉絲團發文，希望悍將球迷站出來，發起「#我們一起扛」、「#我們一起加油」的hashtag打氣活動，要讓球員與工作人員知道還是有很多人在支持他們。

以下為阿努發文全文：

大家好，我是阿努

很抱歉，有個小小的請求，

阿努個人希望帶起的號召⋯

五年多了，陪著悍將一直這樣走過來了！

每年總是遇到一些不好的狀況，

就像17銜接義大總冠軍後結果上下半季皆逢連敗，

這些年球隊也各式各樣的風波，

除了讓大家嚐盡冷嘲熱諷、更成笑話看待⋯

對⋯

也傻傻都以為那就是最差的樣子了⋯

當然不是，

因為沒有最差，而是還有更差⋯

很多人跟阿努一樣

就是愛這球隊！

開季的25場賽事，

4勝21敗，

會生氣，也會心疼跟難過

心疼球員努力練球，還是打不好；

也心疼行銷跟商品跟所有夥伴很認真了，

也必須一起扛球隊勝負的責任；

更心疼愛這個球隊的大家，現在可能只被當笑話看待。

但我想說

沒關係！我還是一樣不氣餒！

最差真的就是這樣了！

雖然這篇文可能會繼續被大家酸，

但我希望告訴球員們，我依然用力挺他們！💙

#我們一起扛

#我們一起加油

就讓我們繼續傻

如果可以，或是你願意

希望悍將家人們

在你們的發文中

不管臉書或IG

除了寫你們想對悍將說的話

好的也好、不好的也好

順便hashtag

#我們一起扛

#我們一起加油

我會幫大家一起傳達給球員看

讓他們知道

#我們一起扛

#我們一起加油

#悍將的我們也繼續加油

阿努

#富邦悍將 #fubonguardians

義大

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