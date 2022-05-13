中職／悍將寫史上最慘開季 阿努心疼發起hashtag打氣活動

悍將昨日不敵獅隊後又吞下5連敗，開季25戰21敗寫下中華職棒史上最慘紀錄，比賽內容不佳，貧打與守備失誤屢屢成為球迷笑柄，讓前應援團長阿努決定挺身為球隊打氣，「心疼愛這個球隊的大家，最差就是這樣了，我希望告訴球員們，我依然用力挺他們！」

阿努是在季前接受球團安排，轉型為悍將TWITCH節目主持人，但看著球隊一直輸球打破史上最差開季，成為鄉民嘲諷對象，終於還是「不忍了」在臉書粉絲團發文，希望悍將球迷站出來，發起「#我們一起扛」、「#我們一起加油」的hashtag打氣活動，要讓球員與工作人員知道還是有很多人在支持他們。

以下為阿努發文全文：