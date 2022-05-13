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青棒／王貞治盃北市受疫情影響退出 裁定桃園奪冠

中央社 / 台北13日電
大理高中代表台北市隊參加王貞治盃青棒賽，打出亮眼成績，但因疫情最終裁定亞軍，隊長林培緯（中）此次打擊表現出色，總計12打數敲出9支安打，打擊率高達7成50，拿下大會打擊獎。（林培緯提供）
大理高中代表台北市隊參加王貞治盃青棒賽，打出亮眼成績，但因疫情最終裁定亞軍，隊長林培緯（中）此次打擊表現出色，總計12打數敲出9支安打，打擊率高達7成50，拿下大會打擊獎。（林培緯提供）

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今天的王貞治盃青棒賽直接裁定，由桃園市隊奪冠、睽違3年再拿下冠軍，取得小馬聯盟世界青棒錦標賽代表權，台北市隊教頭直言可惜。

111年王貞治盃青棒賽今年受到疫情影響，包括台南市（南英商工）、新北市（穀保家商）陸續退出比賽，台北市隊（大理高中）昨天4強賽擊敗台中市隊（西苑高中）、晉級冠軍戰，也是大理高中代表參賽王貞治盃以來隊史最佳成績，先前最佳成績為109年的第4名。

今天季軍戰因為天候影響，高雄市（高苑工商）與台中市隊（西苑高中）並列季軍，台北市隊也傳出受到疫情影響無法出賽、冠軍戰裁定桃園市拿勝。

台北市隊總教練黃文生表示，昨天晚上有球員出現症狀，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，雖然很可惜，但是臨時出現的狀況、也沒有辦法。

黃文生滿意球員此次的表現，這次比賽有不少場都是從落後到最後贏球，或是1分差贏球的比賽，包括預賽對高雄市、屏東縣，以及昨天4強以3比2擊敗台中市，球隊整體投手、守備、打擊都發揮不錯。

王貞治盃為美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市學校名稱代表參賽。

王貞治盃民國106年停辦一屆，桃園市隊於105、107、108年間完成3連霸，去年則是拿下第4名，桃園市隊昨天以8比3擊敗高雄市隊，最後因為疫情裁定冠軍。

王貞治盃 穀保家商 高苑工商

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