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日職／新庄剛志怒盯球員練打 贏球仍不滿「戰術失誤太多」

聯合新聞網 / 綜合報導
「BIGBOSS」新庄剛志對年輕球員的表現仍不滿意，認為還有許多成長空間。 截圖自火腿官方推特
「BIGBOSS」新庄剛志對年輕球員的表現仍不滿意，認為還有許多成長空間。 截圖自火腿官方推特

「BIG BOSS」新庄剛志接任日本火腿隊總教練之後，儘管對外花招不斷，成功替球隊創造話題性，不過對於球隊的管理，仍有他自己的一套。特別是對隊上年輕球員，他也有著更高的期望。

根據日本媒體「東京體育」報導，火腿在10日比賽中，多次錯失得分的良機，最終以2比4敗給歐力士隊。賽後新庄透過球團人員放話，表示選手們「看不到想奮力留在一軍的樣子。如果不出棒，那一輩子也不會有什麼成果」。顯示出他對於打線的消極，感到非常不滿。

隔天11日賽前練習，平常都是依序在各個練習部門間巡視的新庄，這時卻坐在專屬席「BIG BOSS STAGE」上，表情嚴肅地盯著球員們練打，一坐就是一個多小時。身上穿的也不是平時搶眼的紅色衣裝，而是一身黑衣。使得在場無論是誰，都明白這次新庄剛志是真的動怒了。

結果在當天的比賽，火腿隊很快就突破歐力士洋投雅各布（Jacob Waguespack）的投球，前兩局就打下了5分之多。特別是清宮幸太郎、野村佑希和萬波中正這三位扛下中心棒次的年輕球員，都有單場上壘兩次的表現。加上老將金子千尋的好投下，火腿最終以5比2拿下勝利，結束近期的連敗。

然而賽後的新庄剛志仍不滿意，表示雖然感謝金子千尋的好投，但在賽事途中，仍有許多作戰上的失誤產生，如果不減少那些錯誤，球員們就無法得到成長。顯示他對於火腿現有的成員，還有更高的期待。

新庄剛志 日本火腿

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