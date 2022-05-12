中職／二游出包！悍將先得分沒用 寫開季25場最慘戰績

贏球好難。富邦悍將隊今天好不容易先馳得點，領先卻因2次失誤化為烏有，最終以1：6在台南球場輸給統一獅隊，吞下5連敗，開季前25場4勝21敗締造中華職棒史上最慘紀錄。

悍將隊今晚靠著蔣智賢在2局上的陽春砲，取得1：0領先，這是蔣智賢回歸一軍首轟、本季第3轟，與中信兄弟隊張志豪並列聯盟第2多，距離樂天桃猿隊林立只差1轟。

悍將上一次在比賽中先得分是5月4日對戰猿隊，當時也以3：1拿下本季第4勝，然而接下來4場比賽都是對手先得分，悍將也一勝難求。

今天無法重演上一次勝利戲碼，問題還是失誤，3局下1出局二壘有人情況下，林靖凱敲出的滾地球，游擊手于森旭接球失誤外還讓球彈向外野，不僅林靖凱站上二壘，跑者李丞齡也回到本壘追平為1：1。

這個失誤後，于森旭被換下場，由王勝偉接替守備，這是悍將本季游擊防區第14次失誤，其他四隊加起來也才13次。

7局下換悍將二壘出狀況，獅隊5局下先得1分，7局下2出局二壘有人時，李丞齡敲安打回1分，林靖凱打出的滾地球又造成二壘手王正棠接球失誤，自己站上一壘延續攻勢，接著陳傑憲、柯育民2支安打換回3分，獅隊單局攻下4分擴大優勢。

獅隊先發投手胡智為以突破生涯新高的111球，投完7局僅被敲3支安打，丟掉1分，投出8次三振，另有2次四壞保送，拿下本季第2勝。

悍將隊前天輸球後，戰績4勝20敗與1996年興農熊並列中職開季前24場最差，但該年興農在第25場奪勝，悍將隊今晚輸球後，成為史上第1支開季前25場吞下21敗的球隊。