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中職／味全「汪汪萌寵日」 天母球場首次開放寵物入場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊於5月21至22日「汪汪萌寵日」，天母棒球場首次開放寵物進場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊於5月21至22日「汪汪萌寵日」，天母棒球場首次開放寵物進場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊於5月11日復賽，「五月狂龍」主題月活動跟著復出，球隊今日公布21至22日「汪汪萌寵日」，天母棒球場首次開放寵物進場，全新的「狂龍球衣」也將於21日開賣。

五月狂龍主場賽事將於16日高雄澄清湖球場起跑，味全龍16日至19日澄清湖4場賽事，每場前1000名入場球迷都將贈送球員休息室Locker同款姓名牌磁鐵1份。

21至22日回到天母，味全龍首次舉辦寵物主題活動，天母球場也將首次開放寵物進場，不過僅限小狗，進場就送「五月狂龍+萌寵日雙主視覺拍拍扇」1支；賽前球迷還可以帶著寵物來參加「汪汪活力賽」，通過趣味障礙挑戰賽，就有機會獲得「萌寵日寵物水壺牽引繩」，數量有限。

天母棒球場外野野餐席也開賣「汪汪特別席」套票，每位球迷可以伴隨一隻自己心愛的汪汪進場（限30公斤以下），每組600元，13日中午12：30開放狂龍軍、龍粉知己會員優先購票，14：30再開放全面購票。

購買套票再加送味全龍寵物商品1份，包含展昭寵物展門票1張及寵物商品（5/21贈送寵物領巾、5/22贈送寵物飲水碗），五局前入場者還有機會參加抽獎，獎品包含狂龍主題球衣及味全龍寵物商品等，賽後憑此票券還可參加場內草皮體驗活動，和心愛的汪汪在天母球場留下難忘的回憶。

原定主題日亮相的「狂龍球衣」，受疫情影響也將延至21日主題活動一起亮相，接續五月的每場主場賽事，龍將們都將換上全新黑色狂龍戰袍，黑色狂龍帽徽W也巧妙的將數字5融入其中，狂龍球衣21日起在味全龍商城和天母專櫃同步販售，球迷每人、每回皆以限購2件為限。

註：寵物可落地範圍為天母球場二樓入口閘門外區域及外野汪汪特別席，務必使用牽繩牽著寵物。二樓入口閘門內區域，飼主需以提籃、推車或用抱的方式帶著寵物狗，且僅能通行於二樓迴廊區域，不可進入座位區。

味全龍 棒球

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