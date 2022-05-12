中職／龍隊疫後首戰被打爆 葉總：可以理解

味全龍隊昨晚的復出首戰，前7局還跟樂天桃猿隊打平，但8局牛棚失火被一波帶走，以1：10落敗，總教練葉君璋考量到10幾天沒比賽，給予「還不錯」的評價，也可以理解久沒出賽對投打的影響。

龍隊疫情風暴平息，隨著球員陸續解除隔離在昨晚重啟賽程，首戰就對上龍頭猿隊，一開始還能以1：1咬住，但8局下猿隊6支安打加上6次四死球，單局攻下9分。

牛棚失守是主因，7局下投出三上三下的陳明軒在8局投出2次觸身球，留下滿壘退場，接棒的呂偉晟、蔡明憲都無法踩住煞車，用到第4任投手黃東淯才結束這半局。

葉總表示，昨天整體表現還不錯，「雖然8局有點失控，但也久沒比賽，可以理解。」對於年輕球員剛好是機會，「8局又是滿壘危機，當然會有壓力，這是需要學習、成長的地方。」

呂偉晟是葉總極力培養的投手之一，去年出賽43場、40局，防禦率4.28，但今年5場出賽，投3.2局，防禦率高達19.64，近2場更是一個人次都沒抓到就退場。

葉君璋表示，呂偉晟年紀輕，容易因為1、2場沒投好就被影響到，「想要成為好投手，這是他要克服的，一關一關過，不可能比賽沒人才派你上場。」

打擊方面，葉君璋認為久沒打手感還是會略顯生疏，以林智勝這樣有經驗的打者，揮擊時球棒也有點被「壓住」的感覺，邱辰打起來感覺也有點陌生。