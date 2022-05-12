快訊

直播／中研院召開跨國同步記者會 公布銀河系中心重大發現

圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

中職／龍隊疫後首戰被打爆 葉總：可以理解

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照

味全龍隊昨晚的復出首戰，前7局還跟樂天桃猿隊打平，但8局牛棚失火被一波帶走，以1：10落敗，總教練葉君璋考量到10幾天沒比賽，給予「還不錯」的評價，也可以理解久沒出賽對投打的影響。

龍隊疫情風暴平息，隨著球員陸續解除隔離在昨晚重啟賽程，首戰就對上龍頭猿隊，一開始還能以1：1咬住，但8局下猿隊6支安打加上6次四死球，單局攻下9分。

牛棚失守是主因，7局下投出三上三下的陳明軒在8局投出2次觸身球，留下滿壘退場，接棒的呂偉晟、蔡明憲都無法踩住煞車，用到第4任投手黃東淯才結束這半局。

葉總表示，昨天整體表現還不錯，「雖然8局有點失控，但也久沒比賽，可以理解。」對於年輕球員剛好是機會，「8局又是滿壘危機，當然會有壓力，這是需要學習、成長的地方。」

呂偉晟是葉總極力培養的投手之一，去年出賽43場、40局，防禦率4.28，但今年5場出賽，投3.2局，防禦率高達19.64，近2場更是一個人次都沒抓到就退場。

葉君璋表示，呂偉晟年紀輕，容易因為1、2場沒投好就被影響到，「想要成為好投手，這是他要克服的，一關一關過，不可能比賽沒人才派你上場。」

打擊方面，葉君璋認為久沒打手感還是會略顯生疏，以林智勝這樣有經驗的打者，揮擊時球棒也有點被「壓住」的感覺，邱辰打起來感覺也有點陌生。

葉君璋 牛棚 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／暌違1年返一軍 曾傳昇攻守受葉總肯定

中職／王維中最快下周回歸 設定75球以上

中職／龍猿戰因雨延賽 葉總：我很想比

中職／龍隊捕手最後底牌 李展毅想在一軍待更久

相關新聞

棒球／陳瑞振「因個人原因」由港返台 台鋼雄鷹總仔有譜了？

離開富邦悍將後的名教頭陳瑞振前往香港擔任代表隊教練，不過昨天香港棒球總會發文表示，陳瑞振必須返台處理事情，不禁讓台灣球迷聯想，陳瑞振是否有機會擔任中職第6隊台鋼雄鷹的教練職位。

中職／徐若熙肘傷改打PRP 沒效得考慮開刀

味全龍隊「疫」後回歸，先發投手還是個難題，21歲的徐若熙短期內無法放進戰力考量，他因手肘不適關係，近期注射高濃度血小板血...

中職／王維中最快下周回歸 設定75球以上

味全龍隊疫情隔離名單球員陸續解除，先發投手調整進度較慢，龍隊總教練葉君璋預估，王維中最快下周六、日出賽，但看好他用球數可...

中職／「最後淨土」也現疫情 猿隊準備好快篩、體能包

樂天桃猿隊今天有二軍球員快篩陽性，中華職棒「最後一塊淨土」也被疫情攻破，猿隊總教練曾豪駒表示：「沒有所謂淨土，以目前疫情...

中職／味全「汪汪萌寵日」 天母球場首次開放寵物入場

味全龍隊於5月11日復賽，「五月狂龍」主題月活動跟著復出，球隊今日公布21至22日「汪汪萌寵日」，天母棒球場首次開放寵物...

中職／樂天桃園女子棒球隊 今天正式成軍

樂天桃園女子棒球隊今天正式成軍，桃園市也成為國內首座第一支同時有足球及棒球冠名支持之城市，並領先其他縣市跨出女子棒球隊城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。