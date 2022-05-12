影／「樂天桃園女子棒球隊」今日正式成軍

樂天桃園女子棒球隊今天正式成軍，桃園市也成為國內首座第一支同時有足球及棒球冠名支持之城市，並領先其他縣市跨出女子棒球隊城市隊合作的第一步。以桃園市政府冠名支持，由桃園市政府體育局主導合作，樂天桃猿職業球團贊助方式推進，成立「樂天桃園女子棒球隊」。 並邀請「樂天桃園女子棒球隊」成為桃園運動性平城市代言人。

女子運動員出生的桃園市體育局局長莊佳佳表示，女生也可以打棒球，希望桃園能成為讓女生有更多運動選擇的友善城市，未來桃園女子棒球隊的成員會在基層學校或是社區及企業進行女子棒球的推廣，桃園是全台第一個支持女子棒球的縣市。

莊佳佳指出在競技運動裡，成績會說話，但自己從選手轉任局長後，更多希望的是桃園市整體運動人口的提升，因此很感謝在地的樂天球團，還有浦韋青領隊和桃園市體育發展基金會的馮勝賢執行長的努力支持，體育局對於球隊的期待除了有出色的成績之外，也期待不管棒球隊還是足球隊，都能鼓勵更多女子運動員投入，有好的土壤，才能有好的選手誕生。