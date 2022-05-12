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中職／暌違1年返一軍 曾傳昇攻守受葉總肯定

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊曾傳昇。記者季相儒／攝影
味全龍隊曾傳昇。記者季相儒／攝影

味全龍隊曾傳昇暌違1年重返一軍，昨天的本季初登場積極搶壘，為球隊跑回第1分，游擊位置5次守備機會也無失誤，被總教練葉君璋點名「表現不錯」，曾傳昇自認還有些不自在，「畢竟太久沒有上來比，還是有差。」

昨天重新回到一軍，曾傳昇雖然2打數無安打，但5局選到保送後，盜壘加上對方失誤攻佔三壘，並靠安打跑回追平分，只是球隊最終仍以1：10輸給樂天桃猿隊，那個盜壘，曾傳昇說：「教練其實都有開綠燈，想說2出局了，留在一壘也沒有用。」

曾傳昇復出首戰的攻守表現都讓葉總稱讚：「看得出來在二軍滿努力的。」去年球季曾傳昇原本是龍隊設定的游擊手人選，但失誤過多，守備率僅0.929，5月4日最後一次出賽後就下放二軍，這段時間在二軍，他認為守備穩定度有提升，「二軍的失誤率有降低。」

曾傳昇還在二軍出賽時，就接通知要準備上一軍支援，「當下興奮又擔心，擔心自己表現如果不好怎麼辦，昨天教練、學長都說我滿緊張的，但我自己是覺得興奮大於緊張，很享受場上的感覺。」

因為龍隊一軍出現疫情而需要人手支援，曾傳昇也認為這次機會難得，「沒想到有這個機會，但不會特別去想太多，球隊現在沒人需要我，我就好好表現。」

樂天桃猿 味全龍

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