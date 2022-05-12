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中職／王維中最快下周回歸 設定75球以上
味全龍隊疫情隔離名單球員陸續解除，先發投手調整進度較慢，龍隊總教練葉君璋預估，王維中最快下周六、日出賽，但看好他用球數可以到75球以上。
龍隊4月27日開始有球員快篩陽性，後續數量逐漸增加，最多確診人數達19人，外加6名密切接觸者，都被列為疫情隔離名單，以供球隊更替。
王維中是在4月27日直接下放二軍，5月9日已經出關展開訓練，葉君璋估計，王維中應該下周就可以出賽，有可能直接在一軍出賽，「間隔3周左右，其實不會差太多，因為心態跟休賽季放假不同，還是會準備好要出賽，心態是繃緊的。」
王維中下放二軍的前一場，在4月22日對富邦悍將隊投6局失2分，用球數來到92球，葉君璋表示：「他前一場投得不錯，可惜受疫情影響，沒跳過的話下一場應該會投得更好，回來後第一場預計會投75球以上。」
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